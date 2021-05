Weather Forecast: नोएडा समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना, देखें कहां बदलेगा मौसम

देश के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटे के अंदर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, अगले कुछ घंटों के दौरान मानेसर (हरियाणा), गुलोठी, दादरी, चपरौला, कासगंज, गंजडुंडवारा (यू.पी.) के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी.

यूपी के इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना

अगले 2 घंटों के दौरान नोएडा, ग्रेटर-नोएडा, जहांगीराबाद, अनूपशहर, नरौरा, दादरी, अतरौली, कासगंज और गंजडुंडवारा (यू.पी.) के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश के आसार हैं.

14/05/2021: 07:15 IST; Light to moderate intensity rain would occur over isolated Places of Noida, Greater-Noida, Jahangirabad, Anupshahar, Narora, Dadri, Atrauli, Kashganj and Ganjdundwara (U.P) during the next 2 hours.