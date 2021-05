Cyclone Tauktae: चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्यों में तैनात की गई NDRF की 24 टीमें

Cyclone Tauktae Warning: इस साल का सबसे पहला चक्रवात साइक्लोन अरब सागर में आने की संभावनाएं हैं. इसके कारण दक्षिण के राज्यों पर चक्रवाती तूफान Tauktae को लेकर चेतावनी जारी की गई है. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि चक्रवाती तूफान Tauktae के कारण केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 24 टीमें यहां पहले से ही तैनात कर दी गई हैं. साथ ही 29 टीमों को यहा स्टैंडबाय पर रखा गया है.

24 teams pre-deployed & 29 teams on standby/ ready for Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat & Maharashtra ahead of #CycloneTauktae warning: National Disaster Response Force DG, SN Pradhan (file photo) pic.twitter.com/To3hWHQQPz