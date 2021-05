Weather Forecast Live Updates: दिल्ली-बिहार-यूपी समेत कई राज्यों में बदला मौसम, आज भी आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

देश भर के कई राज्यों में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. वहीं, मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक गुरुवार यानी आज भी दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार रात में हुई बारिश के बाद तापमान (Temperature) में गिरावट दर्ज की गई है.

वहीं, ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी है. विभाग के मुताबिक गुरुवार की शाम तक दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गरज के साथ बारिश (Thunderstorm with Rain) हो सकती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है.

13-05-2021; 0830 IST; Thunderstorms with light to moderate intensity rain with wind speed of 30-50 kmph would occur over Many places of Entire Delhi, Panipat, Kaithal, Gurugram, Sohana, Nuh, Palwal, Faridabad, Khair, Aligarh, Manesar, Gulothi, Ghaziabad, Noida, Gr.