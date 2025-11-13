scorecardresearch
 

मौसम: दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बीच कोहरे की दस्तक, यूपी-बिहार में बढ़ी ठंड, इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी गंभीर स्तर पर होने के बीच अब कोहरे की धुंध भी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में शीतलहर चलने की संभावनाजताई है.

Delhi-NCR weather Forecast IMD Fog alert (File Photo-ITG)
Delhi-NCR weather Forecast IMD Fog alert (File Photo-ITG)

देश में ठंड का प्रकोप अब लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने तीन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों की एयर क्वालिटी लगातार 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है. इस बीच हल्के कोहरे ने भी दस्तक दे दी है.

दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के समय स्मॉग की हल्की चादर देखने को मिली है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 7 दिन सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिलेगा. इस दौरान न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

एयर क्वालिटी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर चिंताजनक बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, कई इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज किया जा रहा है.  

अलग-अलग शहरों का AQI (फोटो- DIU)

वहीं, उत्तर प्रदेश में मौसम करवट ले रहा है. दिन में तेज धूप निकलने के कारण मौसम में कुछ खास ठंड महूसस नहीं होती लेकिन रातें ठंडी हो रही हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, मध्य प्रदेश , दक्षिण हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है.
  
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत देश के अधिकांश राज्यों में सर्दी का असर दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी और कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है.

बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के शहरों में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है.अगले कुछ दिनों में बिहार के कई हिस्सों में शीतलहर का असर भी देखने को मिल सकता है.

मध्य प्रदेश, विदर्भ और झारखंड के कुछ इलाकों में ठंड की लहर से लेकर प्रचंड ठंड की लहर जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं. वहीं, पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है.

---- समाप्त ----
