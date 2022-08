IMD Rainfall Alert: अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए बजी खतरे की घंटी

Weather Update Today, IMD Rainfall Alert, 25 August: मॉनसून सीजन के दूसरे फेज में पिछले कई दिनों से ज्यादातर राज्यों में तेज बरसात हो रही है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश ने लोगों के जन जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. एमपी और ओडिशा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों के मौसम को लेकर अपडेट दिया है. मौसम विभाग ने पांच दिनों तक असम, मेघालय, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट दिया है, जिससे लोगों की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

मौसम विभाग द्वारा किए गए सिलसिलेवार ट्वीट्स के अनुसार, विदर्भ में 28 अगस्त, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 25 से 28 अगस्त, 2022 के बीच मध्यम से तेज बारिश होने जा रही है. ओडिशा में 27 अगस्त, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27-29 अगस्त और साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में 27 व 28 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं.

Significant weather features dated 25.08.2022

 Under the influence of the above systems:

o Widespread light/moderate rainfall with isolated heavy falls & thunderstorm/lightning very likely over Vidarbha on 28th; East Madhya Pradesh & Chhattisgarh during 25th & 28th Aug, 2022.