LIVE: पुतिन हुए मॉस्को से रवाना, शाम को दिल्ली में करेंगे लैंड, रूसी रक्षा मंत्री भारत पहुंचे

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वह 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. यूक्रेन युद्ध और रूस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है, जिसे कूटनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. दौरे से पहले रूस की संसद ने भारत के साथ रक्षा और लॉजिस्टिक सहयोग से जुड़े समझौते को मंजूरी दी है.

पुतिन का यह दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को भी मजबूती देगा. (File Photo: ITG)

भारत दौरे पर आ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को से रवाना हो चुके हैं. वह आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे. रूसी राष्ट्रपति का यह दो दिवसीय दौरा बेहद खास है क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने और रूस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगने के बाद पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं. वह 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. 

पुतिन के भारत दौरे से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

-रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको गुरुवार को संसद भवन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से होने वाली है. यह बैठक संसद भवन में आयोजित की जाएगी.

-भारत यात्रा से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आजतक को दिए एक विशेष इंटरव्यू में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना की है. उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है जो किसी भी दबाव में फैसले नहीं करता. पुतिन ने यह भी कहा कि वह अपने मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात को लेकर खास उत्साहित हैं और इस दौरे को लेकर दोनों देशों के बीच पहले ही व्यापक सहमति बन चुकी है. उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का दायरा बहुत बड़ा है और बातचीत के लिए कई अहम मुद्दे मौजूद हैं. पुतिन का यह इंटरव्यू आज रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा.

-रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसाव दिल्ली पहुंच गए हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रेई बेलोउसाव भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग (IGC-M&MTC) की 22वीं बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में दोनों देश रक्षा क्षेत्र में चल रहे बहुस्तरीय सहयोग, सैन्य और सैन्य तकनीकी भागीदारी सहित द्विपक्षीय संबंधों की पूरी समीक्षा करेंगे. साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे.

-रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक, पुतिन रूस से रवाना हो चुके हैं. आज शाम वह दिल्ली में लैंड करेंगे. इससे पहले पुतिन दिसंबर 2021 में भारत आए थे.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां पढ़ सकते हैं  

पुतिन के दौरे से पहले रूस ने मंजूर किया रक्षा समझौता

पुतिन के प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह यात्रा भारत-रूस के बीच 'विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' के लिहाज से बेहद अहम है. दौरे से पहले ही रूस ने भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के संकेत दे दिए हैं. रूस की संसद ड्यूमा ने भारत के साथ Reciprocal Exchange of Logistics Support (RELOS) रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है.

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इसके साथ ही ट्रंप भारत पर रूस के साथ रक्षा सहयोग कम करने का दबाव भी बना रहे हैं. ऐसे हालात में पुतिन की भारत यात्रा को कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कितना खास है पुतिन का दौरा?

पुतिन के दौरे के दौरान व्यापार और रक्षा से जुड़ी कई बड़ी डील होने की संभावना है, जिससे इस यात्रा का महत्व और बढ़ गया है. भू-राजनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया के अलग-अलग खेमों में बंटने के बीच पुतिन का भारत दौरा केवल एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक मजबूत भू-राजनीतिक संदेश है. 

उनके मुताबिक, यह दौरा दिखाता है कि रूस के पास चीन के अलावा भी विकल्प हैं और वह बीजिंग का जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहता. उन्होंने यह भी कहा कि भारत पुतिन की मेजबानी करके यह साफ कर रहा है कि वह 'हमारे साथ या हमारे खिलाफ' जैसी पश्चिमी सोच को स्वीकार नहीं करता और अपनी स्वतंत्र नीति पर चलता रहेगा.

रूस और भारत को क्या-क्या मिलेगा?

इस यात्रा से रूस को रक्षा और व्यापार दोनों क्षेत्रों में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. ट्रंप के दबाव के बीच रूस भारत को तेल और गैस की सप्लाई जारी रखने पर सहमति बनाने की कोशिश करेगा. रक्षा क्षेत्र में S-400, S-500 और Su-57 जैसे सौदों से रूस का रक्षा निर्यात बढ़ सकता है. वहीं RELOS समझौते से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और मजबूत होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी दबाव के दौर में इस दौरे से रूस की अंतरराष्ट्रीय साख और सॉफ्ट पावर को भी मजबूती मिलेगी.

भारत के नजरिए से देखें तो पुतिन का यह दौरा डिफेंस सेक्टर के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है. पश्चिमी तेल बाजार में अनिश्चितता के बीच रूस से मिलने वाला सस्ता और भरोसेमंद तेल-गैस भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा. RELOS जैसे समझौतों से दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ेगी, जिससे हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है. इसके अलावा नागरिक परमाणु ऊर्जा, तकनीक हस्तांतरण और अन्य क्षेत्रों में सहयोग भारत की दीर्घकालीन विकास योजनाओं को भी गति देगा. 

---- समाप्त ----
