'रूसी तेल खरीदने वालों पर लगाना होगा टैरिफ', यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर US ने फिर की G-7 देशों से अपील

जी 7 देशों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई बातचीत में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो अपील दोहराई है, जिसमें उन्होंने रूसी तेल खरीदारों पर प्रतिबंध लगाने को कहा था. उन्होंने कहा कि अगर जी 7 देश वास्तव में यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उन्हें उन देशों पर टैरिफ लगाना चाहिए जो रूस से तेल खरीद रहे हैं.

स्कॉट बेसेंट के साथ अमेरिकी एंबेसडर ग्रीयर भी मौजूद थे और दोनों ने इस बात का स्वागत किया कि साझेदार देश रूस पर दबाव बढ़ाने और यूक्रेन की रक्षा के लिए रूसी सम्पत्तियों के इस्तेमाल पर विचार करने के लिए तैयार हैं.

सेक्रेटरी बेसेंट और एंबेसडर ग्रीयर ने कहा कि केवल एकजुट प्रयास से ही हम पुतिन की युद्ध मशीन को फंडिंग देने वाले राजस्व के स्रोत को बंद कर सकते हैं. तभी पर्याप्त आर्थिक दबाव बनाया जा सकेगा ताकि बेवजह हो रही जानहानि को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साहसिक नेतृत्व के कारण अमेरिका पहले ही रूसी तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ कठोर कदम उठा चुका है.

अमेरिका के साथ मिलकर रूसी तेल खरीदारों पर लगाना होगा टैरिफ

बेसेंट और ग्रीयर ने बताया कि जी 7 देशों ने जो आश्वासन दिया है उसके मुताबिक वे युद्ध खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और निर्णायक कार्रवाई करेंगे. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अपने बयान में कहा कि बेसेंट ने जी 7 साझेदारों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर वे वास्तव में युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं तो उन्हें अमेरिका के साथ मिलकर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाना होगा.

यूक्रेन को फंडिंग दिए जाने पर भी की गई चर्चा

जी 7 मंत्रियों ने इस बैठक में कई संभावित आर्थिक कदमों पर चर्चा की. इसमें रूस के खिलाफ और अधिक प्रतिबंध लगाने और उन देशों पर व्यापारिक कदम उठाने जैसे टैरिफ शामिल थे जो रूस के युद्ध प्रयासों को सक्षम बना रहे हैं. साथ ही उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि अन्य विकल्पों की भी तलाश की जाएगी ताकि यूक्रेन को वित्तीय समर्थन और मजबूत बनाया जा सके.

इसके अलावा मंत्रियों ने इस पर भी सहमति जताई कि रूस की निष्क्रिय संप्रभु सम्पत्तियों के इस्तेमाल को तेजी से आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी ताकि यूक्रेन की रक्षा को अतिरिक्त फंडिंग दी जा सके.

