'करूर भगदड़ के रेस्क्यू में लगीं एम्बुलेंस पर TVK वर्कर्स ने किया था हमला', कंपनी के मालिक का दावा

अभिनेता से राजनेता बने विजय की करूर में आयोजित रैली के दौरान मची भगदड़ में घायलों की मदद करने पहुंचीं एंबुलेंस पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था. यह दावा एंबुलेंस सर्विस देने वाली कंपनी के मालिक सूर्या ने किया है.

करूर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ के बाद पीड़ितों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. (Photo: PTI)
करूर में विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ में घायलों की मदद कर रही एम्बुलेंस पर उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था. एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के मालिक सूर्या ने यह दावा किया है. यह दुखद घटना 27 सितंबर की रात विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) द्वारा आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान घटी, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए.

सूर्या ने बताया कि उनकी टीम एम्बुलेंस के साथ रैली स्थल के पास ही तैनात थी. अचानक रैली में अफरा-तफरी मच गई. लोग घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. सूर्या ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ भारी भीड़ के बीच से छोटी एम्बुलेंसों को निकालने का प्रयास किया. उन्होंने आरोप लगाया, 'टीवीके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम भीड़ को तितर-बितर करने के लिए घुस रहे हैं.' 

उन्होंने आगे बताया कि घायल लोगों को आठ एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके अस्पताल पहुंचाया गया. सूर्या ने बताया कि रैली में आए लोग धूप से बचने के लिए बनाए गए अस्थायी स्ट्रक्चर्स के ऊपर चढ़कर खड़े थे, जो भीड़ के दबाव में ढह गईं. कई लोग भीड़ में गिर गए और उनमें से कुछ ही बच पाए. जहां विजय संबोधित कर रहे थे, उसके दाहिनी ओर तीन लोग मृत पाए गए. 

एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर सूर्या ने दावा किया कि रेस्क्यू में लगीं 5 एम्बुलेंसों को विजय की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया. अफरा-तफरी के बीच, एक ड्राइवर की चाबी और फोन छीन लिए गए, जिससे बचाव कार्य में लगभग दो घंटे की देरी हुई. दो बचावकर्मी अब भी अस्पताल में भर्ती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भगदड़ तब मची जब भीड़ विजय को देखने के लिए उनकी कैम्पेन बस की ओर बढ़ रही थी. इस कारण सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बिजली गुल होने, संकरी गलियों के बीच रैली आयोजित करने और विजय के रैली स्थल पर 7 घंटे देरी से पहुंचने को इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार कारण बताया जा रहा है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भगदड़ में कम से कम 40 लोग मारे गए और 70 से अधिक घायल हो गए. इस त्रासदी के बाद तमिलनाडु सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की और हादसे की न्यायिक जांच शुरू की है. विजय ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों की मौत से मुझे 'असहनीय पीड़ा' हो रही है.

---- समाप्त ----
