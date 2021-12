Tripura Violence Update: हाल में त्रिपुरा में हुई हिंसा के मामले में अब तक क्‍या कार्रवाई है, इस बारे में आज केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने राज्‍य सभा में लिखित में सारी बातों को जवाब दिया. नित्‍यानंद राय ने बताया कि इस मामले में राज्‍य सरकार ने अब तक 15 केस दर्ज किए हैं.

ये वे केस हैं, जो राज्‍य में संपत्ति के नुकसान की घटनाओं को लेकर थे. त्रिपुरा में फैली हिंसा की आग महाराष्‍ट्र तक पहुंच गई थी, अमरावती, नांदेड़ और मालेगावं में भी हिंसा हुई थी. महाराष्‍ट्र में 12 नवम्‍बर के बाद प्रभावित शहरों में कर्फ्यू भी लगाया गया था.

त्रिपुरा में हुई हिंसा को लेकर राज्‍य सरकार ने क्‍या कदम उठाए, इस बारे में भी गृह राज्‍य मंत्री ने जवाब दिया. उन्‍होंने कहा कि राज्‍य सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए. पुलिस बल को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया. मोबाइल पिकेट और पुलिस की पेट्रोलिंग सुनिश्चित की गई. वहीं जो भी धार्मिक स्‍थान थे, वहां सुरक्षा के मुकम्‍मल इंतजाम किए गए.

Tripura government has informed that there have been some sporadic incidents of damage to property. 15 cases have been registered over these incidents in the State during the last few weeks: MoS Home Nityanand Rai in a written reply to Rajya Sabha on recent violence in Tripura December 1, 2021

To prevent such incidents, Tripura govt has extensively deployed police forces in the affected areas. Mobile/fixed pickets during night & regular patrolling being continued. All religious places have been provided security coverage: MoS Home Rai to Rajya Sabha on Tripura violence — ANI (@ANI) December 1, 2021