रेड के बीच दीवार कूदकर भाग रहे थे TMC विधायक, ED की टीम ने खेत में दौड़ाकर पकड़ा

रेड के दौरान टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा ने दीवार कूदकर भागने और सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें खेत से पकड़ लिया. ईडी ने तालाब से उनके दो मोबाइल भी बरामद किए. अब उन्हें कोलकाता ले जाया जा रहा है, जहां ईडी कोर्ट में उनकी पेशी होगी.

रेड के दौरान जीवन कृष्ण साहा दीवार कूदकर भाग रहे थे. (Photo- ITG)
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ED ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया. ईडी की टीम जब मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान स्थित उनके घर पर रेड करने पहुंची, तो विधायक ने दीवार कूदकर भागने की कोशिश की. इस दौरान ईडी की टीम ने उन्हें पास के खेत से दौड़ाकर पकड़ लिया.

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, कृष्ण साहा को भागते समय खेत से पकड़ा गया और उस वक्त उनके कपड़ों और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी. रेड के दौरान विधायक ने सबूत नष्ट करने की कोशिश भी की और अपना मोबाइल फोन घर के पास बने तालाब में फेंक दिया. हालांकि, ईडी टीम ने तालाब से उनके दोनों मोबाइल फोन बरामद कर लिए. अब इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि यह रेड बिरभूम जिले के एक व्यक्ति से मिली जानकारी के आधार पर की गई, जिसने कथित भर्ती घोटाले से जुड़े लेन-देन का खुलासा किया था. यही व्यक्ति ईडी टीम के साथ टीएमसी विधायक के घर भी पहुंचा था.

टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को ईडी ने खेत में दौड़ाकर गिरफ्तार किया है. वह भागने की कोशिश कर रहे थे. (Photo- ITG)

ईडी की टीम इस समय विधायक कृष्ण साहा के मुर्शिदाबाद स्थित आवास के अलावा रघुनाथगंज में उनके ससुराल और बिरभूम जिले में उनके पर्सनल असिस्टेंट के घर पर भी छापेमारी कर रही है. एजेंसी ने कहा कि विधायक से लगातार पूछताछ की जा रही है और उन्हें कोलकाता ले जाया जा रहा है, जहां ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा.

इससे पहले भी साहा और उनके परिवार से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है. ईडी पहले उनकी पत्नी से भी सवाल कर चुकी है. वहीं, सीबीआई ने अप्रैल 2023 में टीएमसी विधायक को शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था. उन्हें मई 2023 में जमानत मिली थी. शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई आपराधिक कनेक्शन की जांच कर रही है.

