scorecardresearch
 

Feedback

'फिदायीन हमले के लिए तैयार रहो...', आतंकी उमर ने दानिश को दिया था निर्देश, NIA जांच में खुलासा

दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए की एक टीम ने श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला दानिश दिल्ली में लाल किले के पास 12 लोगों की जान लेने वाले कार बम विस्फोट का प्रमुख साजिशकर्ता है.

Advertisement
X
एनआईए ने श्रीनगर से उमर नबी के साथ दिल्ली कार ब्लास्ट के प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया. (Photo: ITG/@GFX)
एनआईए ने श्रीनगर से उमर नबी के साथ दिल्ली कार ब्लास्ट के प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया. (Photo: ITG/@GFX)

कश्मीर निवासी जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश को एनआईए की एक टीम ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. यह टीम पिछले हफ़्ते दिल्ली में हुए कार बम विस्फोट मामले में जांच के लिए घाटी में थी. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला जसीर बिलाल इस आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है. उसने इस बम विस्फोट की योजना बनाने के लिए आतंकी उमर उन नबी के साथ मिलकर काम किया था.

आतंकी उमर नबी ने ही दिल्ली में लाल किले के पास आत्मघाती कार बम विस्फोट को अंजाम दिया, जिसमें 12 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए. जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, आतंकी डॉक्टर उमर ने दानिश से फिदायीन (आत्मघाती) हमला करने के लिए तैयार रहने को भी कहा था. दोनों की पहली मुलाकात कश्मीर की एक मस्जिद में हुई थी, जहां डॉ. उमर ने कथित तौर पर दानिश का ब्रेनवॉश किया था और उसे आत्मघाती हमले के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था. 

यह भी पढ़ें: 'दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर...', दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह का बड़ा बयान

सम्बंधित ख़बरें

TATP Explosive
TATP विस्फोटक कितना खतरनाक? 
Delhi Blast
Delhi Blast में ‘जूते वाला एंगल’ 
आत्मघाती हमलावर के सहयोगी अमीर रशीद अली की गिरफ्तारी हुई (File Photo: ITG/ PTI)
दिल्ली ब्लास्ट: सेफ हाउस और लॉजिस्टिक सपोर्ट... 'आतंकी डॉक्टर' के मददगार के बारे में बड़ा खुलासा 
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की में दिल्ली-नौगाम विस्फोट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई (Photo: PTI)
'दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर...', दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह का बड़ा बयान 
Delhi Blast Case
Delhi Blast : श्रीनगर से आतंकी उमर का एक सहयोगी अरेस्ट 

एनआईए की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश ने लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट से पहले ऐसे ड्रोन और रॉकेट बनाने का प्रयास किया था, जिनका इस्तेमाल आतंकी हमलों में किया जा सके. उसने आतंकवादी हमलों के लिए कथित तौर पर तकनीकी सहायता प्रदान की थी. जसीर को तीन दिन पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था. उसके पिता, जो एक ड्राई-फ्रूट विक्रेता थे, उन्होंने 16 नवंबर को खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली. 

Advertisement

इस आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी, दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है और विभिन्न राज्यों में कई सुरागों की तलाश कर रही है. अधिकारियों का मानना ​​है कि इस हमले की साजिश दो पहचाने गए षड्यंत्रकारियों से आगे तक फैली हुई है, और जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में NIA एक्शन जारी, श्रीनगर से आतंकी उमर का एक और सहयोगी अरेस्ट

एनआईए के अनुसार, अब प्राथमिकता हमले के पीछे के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करना है, जिसमें इस कार ​बम विस्फोट की प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स सप्लाई और फंडिंग में शामिल लोग शामिल हैं. एनआईए की कोशिश यह सुनिश्चित करना है कि देश की राजधानी में लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में कार बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार संगठनों से जुड़े प्रत्येक सदस्य की पहचान की जाए और उसे न्याय के कठघरे में लाया जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement