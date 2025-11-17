'फिदायीन हमले के लिए तैयार रहो...', आतंकी उमर ने दानिश को दिया था निर्देश, NIA जांच में खुलासा

कश्मीर निवासी जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश को एनआईए की एक टीम ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. यह टीम पिछले हफ़्ते दिल्ली में हुए कार बम विस्फोट मामले में जांच के लिए घाटी में थी. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला जसीर बिलाल इस आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है. उसने इस बम विस्फोट की योजना बनाने के लिए आतंकी उमर उन नबी के साथ मिलकर काम किया था.

आतंकी उमर नबी ने ही दिल्ली में लाल किले के पास आत्मघाती कार बम विस्फोट को अंजाम दिया, जिसमें 12 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए. जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, आतंकी डॉक्टर उमर ने दानिश से फिदायीन (आत्मघाती) हमला करने के लिए तैयार रहने को भी कहा था. दोनों की पहली मुलाकात कश्मीर की एक मस्जिद में हुई थी, जहां डॉ. उमर ने कथित तौर पर दानिश का ब्रेनवॉश किया था और उसे आत्मघाती हमले के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था.

एनआईए की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश ने लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट से पहले ऐसे ड्रोन और रॉकेट बनाने का प्रयास किया था, जिनका इस्तेमाल आतंकी हमलों में किया जा सके. उसने आतंकवादी हमलों के लिए कथित तौर पर तकनीकी सहायता प्रदान की थी. जसीर को तीन दिन पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था. उसके पिता, जो एक ड्राई-फ्रूट विक्रेता थे, उन्होंने 16 नवंबर को खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली.

इस आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी, दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है और विभिन्न राज्यों में कई सुरागों की तलाश कर रही है. अधिकारियों का मानना ​​है कि इस हमले की साजिश दो पहचाने गए षड्यंत्रकारियों से आगे तक फैली हुई है, और जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है.

एनआईए के अनुसार, अब प्राथमिकता हमले के पीछे के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करना है, जिसमें इस कार ​बम विस्फोट की प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स सप्लाई और फंडिंग में शामिल लोग शामिल हैं. एनआईए की कोशिश यह सुनिश्चित करना है कि देश की राजधानी में लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में कार बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार संगठनों से जुड़े प्रत्येक सदस्य की पहचान की जाए और उसे न्याय के कठघरे में लाया जाए.

