scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट में NIA एक्शन जारी, श्रीनगर से आतंकी उमर का एक और सहयोगी अरेस्ट

लाल किला कार बम धमाके की जांच में NIA ने आतंकी उमर उन नबी के करीबी सहयोगी जासिर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. जासिर ड्रोन में तकनीकी बदलाव और रॉकेट जैसी सिस्टम विकसित करने में शामिल था. NIA की विभिन्न राज्यों में छापेमारी जारी है और पूरे आतंकी नेटवर्क की साजिश का खुलासा करने में जुटी है.

Advertisement
X
दिल्ली धमाके जांच NIA कर रही है. (Photo- ITG)
दिल्ली धमाके जांच NIA कर रही है. (Photo- ITG)

दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को एक और बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने आतंकवादी उमर उन नबी के एक अहम साथी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया है.

जासिर कश्मीर के अनंतनाग जिले के क़ाज़ीगुंड का रहने वाला है और जांच में सामने आया है कि वह धमाके की साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. NIA के अनुसार, जासिर ने आतंकियों को तकनीकी सहायता प्रदान की थी. वह ड्रोन में बदलाव कर उन्हें हमलों के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

alfalah university chancellor brother arrested
अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर के भाई पर 40 लाख की ठगी का आरोप, 25 साल बाद गिरफ्तारी 
Amir Rashid Ali connected with Dr Umar Nabi
दिल्ली ब्लास्ट: 10 दिन के लिए NIA की हिरासत में भेजा गया आमिर राशिद, खुलेंगे कई राज! 
Red Fort Explosion Pulwama Terror Network
मसूद का इशारा, मौलाना इमरान का मैसेज... दिल्ली ब्लास्ट के पुलवामा नेटवर्क में कौन-कौन? 
दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी उमर निकला शो बॉम्बर, ऐसे किया धमाका 
TATP Explosive Delhi Blast
शैतान की मां TATP... कितना खतरनाक है वो विस्फोटक, जिसका इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों ने किया  

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट केस: 10 दिन के लिए NIA की हिरासत में भेजा गया आमिर राशिद, पूछताछ में खुलेंगे कई राज!

इसके साथ ही, वह रॉकेट जैसी तकनीक विकसित करने की कोशिश में भी शामिल था. यह काम धमाके से पहले लगातार जारी था, और इसी तकनीकी मदद के दम पर आतंकी नेटवर्क अपने हमलों को और घातक बनाने की तैयारी में था.

Advertisement

आतंकी उमर का बहुत करीबी है जासिर

NIA की जांच में यह भी सामने आया कि जासिर, धमाका करने वाले आतंकी उमर उन नबी के बेहद करीब था. दोनों मिलकर कार बम हमले की पूरी योजना बना रहे थे. 10 लोगों की मौत और 32 लोगों के घायल होने वाले इस हमले को खतरनाक स्तर पर ले जाने में जासिर की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

NIA आतंकियों के सपोर्ट सिस्टम की कर रही जांच

एजेंसी अभी भी इस मामले की साजिश के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही है. कई टीमें देश के अलग-अलग राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही हैं ताकि नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की जा सके. NIA आतंकियों के तकनीकी सपोर्ट सिस्टम, फंडिंग चैन, और स्थानीय मददगारों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश, NIA को मिली 10 दिनों की रिमांड

जासिर से दिल्ली ब्लास्ट पर होगी पूछताछ

जासिर की गिरफ्तारी ने जांच को नई दिशा दी है, क्योंकि इससे आतंकी मॉड्यूल के तकनीकी हिस्से और नेटवर्क की वास्तविक कार्यप्रणाली पर रोशनी पड़ी है. एजेंसी को उम्मीद है कि आगे की पूछताछ से इस हमले के पीछे की पूरी साजिश, मास्टरमाइंड से लेकर छोटे-छोटे सहयोगियों तक, सभी का पर्दाफाश हो सकेगा.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement