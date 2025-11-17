दिल्ली ब्लास्ट में NIA एक्शन जारी, श्रीनगर से आतंकी उमर का एक और सहयोगी अरेस्ट

और पढ़ें

दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को एक और बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने आतंकवादी उमर उन नबी के एक अहम साथी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया है.

जासिर कश्मीर के अनंतनाग जिले के क़ाज़ीगुंड का रहने वाला है और जांच में सामने आया है कि वह धमाके की साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. NIA के अनुसार, जासिर ने आतंकियों को तकनीकी सहायता प्रदान की थी. वह ड्रोन में बदलाव कर उन्हें हमलों के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था.

इसके साथ ही, वह रॉकेट जैसी तकनीक विकसित करने की कोशिश में भी शामिल था. यह काम धमाके से पहले लगातार जारी था, और इसी तकनीकी मदद के दम पर आतंकी नेटवर्क अपने हमलों को और घातक बनाने की तैयारी में था.

आतंकी उमर का बहुत करीबी है जासिर

NIA की जांच में यह भी सामने आया कि जासिर, धमाका करने वाले आतंकी उमर उन नबी के बेहद करीब था. दोनों मिलकर कार बम हमले की पूरी योजना बना रहे थे. 10 लोगों की मौत और 32 लोगों के घायल होने वाले इस हमले को खतरनाक स्तर पर ले जाने में जासिर की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

NIA आतंकियों के सपोर्ट सिस्टम की कर रही जांच

एजेंसी अभी भी इस मामले की साजिश के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही है. कई टीमें देश के अलग-अलग राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही हैं ताकि नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की जा सके. NIA आतंकियों के तकनीकी सपोर्ट सिस्टम, फंडिंग चैन, और स्थानीय मददगारों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है.

जासिर से दिल्ली ब्लास्ट पर होगी पूछताछ

जासिर की गिरफ्तारी ने जांच को नई दिशा दी है, क्योंकि इससे आतंकी मॉड्यूल के तकनीकी हिस्से और नेटवर्क की वास्तविक कार्यप्रणाली पर रोशनी पड़ी है. एजेंसी को उम्मीद है कि आगे की पूछताछ से इस हमले के पीछे की पूरी साजिश, मास्टरमाइंड से लेकर छोटे-छोटे सहयोगियों तक, सभी का पर्दाफाश हो सकेगा.

