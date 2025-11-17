scorecardresearch
 

Feedback

'दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर...', दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह का बड़ा बयान

फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने दिल्ली और नौगाम विस्फोटों में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद का पूर्ण अंत हमारी साझा प्रतिबद्धता है.

Advertisement
X
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की में दिल्ली-नौगाम विस्फोट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई (Photo: PTI)
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की में दिल्ली-नौगाम विस्फोट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई (Photo: PTI)

Amit Shah at 32nd Northern Zonal Council meeting: हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक की शुरुआत दिल्ली में हाल ही में हुए कार बम विस्फोट और जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देकर हुई. सभी ने दो मिनट का मौन रखकर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सभी की साझा प्रतिबद्धता है. उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली बम विस्फोट के दोषियों को “पाताल से भी ढूंढकर” सबसे सख्त सजा दिलाई जाएगी.

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका और मोदी सरकार का विजन

सम्बंधित ख़बरें

Bihar election results reaction by Amit Shah
'बिहार की जनता ने देश का मूड बताया...', चुनाव नतीजों पर बोले अमित शाह 
nitish results victory
'कमजोर कड़ी' से किंग बने नीतीश कुमार ने चुपके से कैसे पलटी बाजी, जानिये 
दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी (Photo: PTI)
'दोषियों को ऐसी सजा देंगे, दुनिया देखेगी...', दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह की दो टूक 
nitish kumar hand raised
JDU की BJP से ज्यादा सीटें आईं तो नीतीश कुमार की राजनीतिक सेहत पर क्या असर होगा 
Home minister Amit Shah meets officials ahead of CCS meeting
CCS बैठक से पहले गृह मंत्रालय पहुंचे अमित शाह  

शाह ने बताया कि संवाद, सहयोग और समन्वय बढ़ाने में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने प्रधानमंत्री के विज़न - “सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं” का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी सोच पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में NIA एक्शन जारी, श्रीनगर से आतंकी उमर का एक और सहयोगी अरेस्ट

उन्होंने बताया कि 2004-14 की तुलना में 2014-25 के बीच परिषद बैठकों में लगभग ढाई गुना बढ़ोतरी हुई है. अब तक 1600 मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है और इनमें से 1303 यानी 81.43 फीसदी मामलों का समाधान हो चुका है.

Advertisement
32nd Northern Zonal Council meeting
दिल्ली बम विस्फोटों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई (Photo: PTI)

महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा और सहकारिता पर जोर

शाह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की संख्या बढ़ानी जरूरी है. उन्होंने सहकारिता, कृषि और मछली पालन में हो रही प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ रहे हैं और गरीबी लगातार कम हो रही है.

अंत में उन्होंने दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement