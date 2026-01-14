देखिए खबरों का 360 डिग्री अंदाज... इंडिया टुडे ग्रुप ने लॉन्च किया भारत का पहला FAST न्यूज चैनल

इंडिया टुडे ग्रुप के 'Tak नेटवर्क' ने आधुनिक दर्शकों की जरूरतों को देखते हुए देश का पहला FAST न्‍यूज चैनल 'Tak 360' लॉन्च कर दिया है. ये चैनल कनेक्टेड डिवाइसेस पर रियल-टाइम और मल्टी-जॉनर की खबरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है.



'गली से ग्लोब तक' की फिलॉसफी पर आधारित ये चैनल हाइपरलोकल रिपोर्टिंग को राष्ट्रीय और वैश्विक नजरिए के साथ जोड़ता है, जिससे दर्शकों को एक सीमलेस और व्यापक खबरों का अनुभव मिलता है. ये चैनल पॉलिटिक्स, बिजनेस, क्राइम, कल्चर, स्पोर्ट्स, फिटनेस और वेलनेस जैसे प्रमुख जॉनर में 24x7 निरंतर कवरेज देगा.

'फ्यूचर-रेडी डिजिटल न्यूज नेटवर्क'



चैनल लॉन्च के मौके पर बोलते हुए इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कली पुरी ने कहा, 'इंडिया टुडे ग्रुप ने हमेशा कंटेंट फॉर्मेट्स और जॉनर में इनोवेशन किया है. Tak 360 के साथ हम इस विरासत को कनेक्टेड TV युग में ले जा रहे हैं. जैसे-जैसे दर्शक कनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं, Tak 360 देश के सबसे फ्यूचर-रेडी डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रूप में हमें इस दिशा में भी मजबूत करता है.'

कहां-कहां देख सकते हैं Tak 360?



आपको बता दें कि Tak 360 चैनल इंडिया टुडे ग्रुप के विभिन्न डिजिटल और कनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम होगा. आप इसे 'न्यूज तक' के यूट्यूब और वेब पोर्टल के साथ-साथ 'आज तक' और 'इंडिया टुडे' की वेबसाइट और ऐप पर देख सकते हैं.



इसके अलावा इसे ग्रुप के CTV ऐप्स जैसे- इंडिया टुडे, GNT और Aaj Tak पर भी देख सकते हैं. इससे दुनिया भर के दर्शकों को बिना किसी रुकावट के लगातार खबरें देखने को मिलती रहेंगी. मजबूत एडिटोरियल फाउंडेशन, 24 घंटे प्रोग्रामिंग और बैलेंस्ड व इनक्लूसिव रिपोर्टिंग की प्रतिबद्धता के साथ Tak 360 एक भरोसेमंद राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनने का लक्ष्य रखता है. ये भारत की विविधता को दर्शाता है और कनेक्टेड टीवी पर फास्ट न्यूज कंजम्पशन को नए सिरे से परिभाषित करता है.

