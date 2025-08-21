कांग्रेस के 'वोट चोरी कैंपेन' पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, राहुल गांधी और खड़गे पर गंभीर आरोप

कांग्रेस के 'वोट चोरी कैंपेन' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के एक सदस्य के द्वारा दायर की गई है, जिसमें कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए गए हैं. याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी बिना सबूत के चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ असंवैधानिक दुष्प्रचार कर रहे हैं.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत और प्रक्रिया के 'वोट चोरी कैंपेन' जैसा दुष्प्रचार चला रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने इसे निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकाय को कमजोर करने की एक सोची-समझी साजिश बताया है. याचिका में कहा गया है कि यह कैंपेन सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को प्रभावित करता है.

पार्टी को डीरजिस्टर करने की मांग

अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में डीरजिस्टर करने की मांग की है. याचिका में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस का यह कैंपेन चुनाव आयोग की संवैधानिक सत्ता को कम करने के लिए रचा गया एक प्रचार है.

