scorecardresearch
 

Feedback

अशोका यून‍िवर्स‍िटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ट्रायल पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है. अब जब तक कोर्ट अगला आदेश नहीं देता, उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह की चार्जशीट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केरल की नर्स निमिषा प्र‍िया को लेकर एक और अहम याचिका खारिज कर दी.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राजनयिक चैनलों का सहारा लेने का निर्देश दिया (File Photo: ITG)
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राजनयिक चैनलों का सहारा लेने का निर्देश दिया (File Photo: ITG)

ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद एफआईआर का सामना कर रहे अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज केस में ट्रायल पर रोक लगा दी. कोर्ट ने साफ कहा कि निचली अदालत फिलहाल चार्जशीट पर कोई संज्ञान न ले और न ही आरोप तय किए जाएं.

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने केवल सोशल मीड‍िया पोस्ट की जांच नहीं की, बल्कि उससे आगे जाकर अन्य मामलों की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने यह भी आपत्ति जताई कि प्रोफेसर पर BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 152 यानी राजद्रोह लगाई गई है, जबकि इस कानून की संवैधानिक वैधता खुद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है.

क्या कहा पुलिस और SIT ने?

सम्बंधित ख़बरें

निमिषा प्रिया मामले में गलत बयानबाजी रोकने की मांग, SC ने खारिज की याचिका 
Supreme Court.
सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की मासूम से रेप और हत्या के दोषी की राहत अर्जी, सजा पर फिर होगी सुनवाई 
कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय.(Photo: X/@HemantMalviya73)
कार्टूनिस्ट ने PM मोदी और RSS के 'आपत्तिजनक' स्केच पर मांगी माफी 
Ranveer Allahbadia and Samay Raina
'कमाई के लिए मजाक बर्दाश्त नहीं, बिना शर्त माफी मांगें...', स्टैंड-अप कॉमेडियन्स को SC का निर्देश 
CCTV फुटेज को लेकर RTI में मांगी गई जानकारियों को EC ने देने से किया इंकार (File Photo: PTI)
RTI विवाद पर चुनाव आयोग दिया SC का हवाला, कहा– फैसला आने के बाद ही दी जाएगी जानकारी 

हरियाणा पुलिस और SIT ने कोर्ट को बताया कि अली खान के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं. इनमें से एफआईआर 146/2025 में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जबकि एफआईआर 147/2025 (राई पुलिस स्टेशन) में चार्जशीट तैयार की गई है. SIT ने दावा किया कि कई शिकायतों पर विश्वास नहीं किया गया, लेकिन एक केस में चार्जशीट दाखिल करनी पड़ी.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि चार्जशीट पर फिलहाल कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा. कोर्ट ने प्रोफेसर महमूदाबाद के वकीलों को SIT की रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया. साथ ही सिब्बल को कहा कि वे चार्जशीट में लगाए गए आरोपों की पूरी चार्ट बनाकर कोर्ट के सामने पेश करें.

दूसरा मामला भी निपटा

इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम याचिका खारिज कर दी. यह याचिका ए. पॉल ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा झेल रही भारतीय महिला निमिषा प्रिया के मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे वापस ले लिया, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement