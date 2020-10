हाथरस कांड पर बवाल के बीच UN में बोलीं स्मृति ईरानी- भारत के एजेंडे में महिलाओं को ताकतवर बनाना लक्ष्य

देश में जब हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं. उस बीच देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत में महिलाओं के अधिकार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी व्याख्या की. स्मृति ने कहा कि भारत के विकास के एजेंडे में महिलाओं का अहम योगदान है और देश लैंगिक समानता के विषय पर आगे बढ़ रहा है.



गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर महिला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से स्मृति ईरानी ने हिस्सा लिया.



इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाएं संख्यात्मक रूप से आधी मानवता का गठन करती हैं, लेकिन उनका प्रभाव समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के सभी आयामों पर पड़ता है. हमारे देश भारत में, हम लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की केंद्रीयता को पहचानते हैं. हमारे विकास के एजेंडे के सभी पहलुओं में ये शामिल है.



