सिख जत्था अब पाकिस्तान जाएगा, सरकार ने दी अनुमति, SGPC ने की करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अपील

भारत सरकार ने सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मंजूरी दे दी है. जत्था नवंबर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में हिस्सा लेने वाला है. इस फैसले का स्वागत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने किया है और अब उन्होंने सरकार से अपील की है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी खोल दिया जाए.

SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने अनुमति दी. सिख हमेशा पाकिस्तान जाकर तीर्थयात्रा करना चाहते हैं और गुरु नानक देव जी का जन्मदिवस मनाना चाहते हैं. पहले जब अनुमति नहीं मिली थी तो हम निराश थे लेकिन अब राहत मिली है.

पत्र ल‍िखकर किया था अनुरोध

धामी ने बताया कि SGPC ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही पत्र लिखकर जत्थे को अनुमति देने का अनुरोध किया था. अब उन्होंने सरकार से अपील की है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी खोला जाए जो हाल ही में भारत-पाक सीमा तनाव के कारण बंद था.

पिछले महीने गृह मंत्रालय (MHA) ने सुरक्षा कारणों के चलते जत्थे को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी थी. इस फैसले की धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही तरफ से आलोचना हुई थी. कई लोगों ने सवाल उठाया था कि अगर भारत-पाक क्रिकेट मैच हो सकता है तो सिख जत्था क्यों नहीं जा सकता.

Advertisement

ननकाना साहिब जाएगा स‍िख जत्था

इस फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने कहा कि अच्छा हुआ कि सरकार ने अब यह कदम उठाया. जत्था अब पाकिस्तान के ननकाना साहिब जा सकेगा. यह मंजूरी लगातार अपील करने के बाद मिली है. कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने भी इस कदम की सराहना की और कहा कि पहले जत्थे को रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन अब अनुमति देना सही निर्णय है.

---- समाप्त ----