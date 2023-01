Vande Bharat Train: देश को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, इन दो राज्यों के बीच दौड़ेगी ट्रेन, जानें डिटेल्स

Secunderabad to Visakhapatnam Vande Bharat Express: मकर संक्रांति के अवसर पर आज (रविवार) देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी 2023 को आठवीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच दौड़ेगी.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, देश की आठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express Train) तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम के बीच चलेगी. जो करीब 700 किमी की दूरी 8 घंटे में तय करेगी. दोनों तरफ की यात्रा में यह राजमुंदरी, विजयवाड़ा और वारंगल में रुकेगी. बता दें कि यह दक्षिण भारत की दूसरी और देश की आठवीं वंदेभारत ट्रेन होगी. दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूरू से चेन्नई के बीच चल रही है.

देश की आठवीं वंदे भारत ट्रेन विशाखापट्टनम से सुबह 5.45 बजे चलेगी और दोपहर बाद 14.15 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी. वापसी में यह 14.45 बजे सिकंदराबाद से रवाना होगी और रात 23.15 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेगी. ये ट्रेन करीब 700 किमी की दूरी महज 8 घंटे में पूरी कर लेगी. यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है.

इन रूट्स पर पहले चलाई जा चुकी है वंदे भारत ट्रेन

