scorecardresearch
 

Feedback

उमरा से लौटते वक्त ही उजड़ गया पूरा कुनबा... सऊदी बस अग्निकांड में एक ही परिवार के 18 लोगों की दर्दनाक मौत

सऊदी अरब में उमरा यात्रियों की बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत हुई, जिनमें हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 सदस्य शामिल थे. तीन पीढ़ियों के लोग एक साथ खत्म हो गए. रिश्तेदार न्याय की मांग कर रहे हैं और हादसे की पूरी जांच चाहते हैं.

Advertisement
X
सऊदी बस अग्निकांड में 45 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है. (Photo- ITG)
सऊदी बस अग्निकांड में 45 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है. (Photo- ITG)

सऊदी अरब की सड़क पर हुई बस में आग लगने की दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी. यह 45 भारतीय उमरा यात्रियों की आखिरी यात्रा बन गई, और उनमें भी… सबसे बड़ा दर्द एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत हो गई. तीन पीढ़ियों के शामिल लोगों का अंत हो गया. एक ही घर का लगभग पूरा वजूद खत्म हो गया.

ये लोग मक्का से मदीना जा रहे थे. उमरा पूरा कर चुके थे. घर लौटने की बातें कर रहे थे. बच्चों ने नानी-नाना के लिए तोहफे चुने थे लेकिन बस ने जैसे ही डीजल टैंकर को टक्कर मारी, सब कुछ पल भर में राख बन गया.

यह भी पढ़ें: सऊदी: मारे गए 42 उमराह तीर्थयात्रियों के परिवारों 5-5 लाख की आर्थिक मदद, तेलंगाना सरकार का ऐलान

सम्बंधित ख़बरें

Trump MBS
खशोगी हत्याकांड के 8 साल बाद अमेरिका जा रहे MBS, जानें ट्रंप से मुलाकात में क्या होगी डील 
सऊदी बस हादसे के बाद तेलंगाना में शोक है और पीड़ित परिवारों के घरों पर गम का माहौल है (Photo: AI-generated)
सऊदी: मारे गए 42 उमराह तीर्थयात्रियों के परिवारों 5-5 लाख की आर्थिक मदद, तेलंगाना सरकार का ऐलान 
सऊदी अरब में बस-टैंकर की टक्कर में 42 भारतीय जिंदा जले, देखें बड़ी खबरे  
Accident in Saudi arabia kills 42 indians
सऊदी अरब में हादसा, बस-टैंकर की टक्कर में 42 भारतीयों की मौत 
सऊदी अरब में दर्दनाक हादसा, भारतीयों को मदीना लेकर जा रही बस डीजल टैंकर से टकराई 

हैदराबाद के मुसीराबाद के रहने वाले शेख नसीरुद्दीन और उनकी पत्नी अख्तर बेगम भी उसी बस में थे. उनके साथ बेटा, दो बेटियां, बहू… और परिवार के बाकी सदस्य भी बस में थे. रिश्तेदार बताते हैं, “वे इस यात्रा के लिए हफ्तों से तैयारी कर रहे थे. बहुत खुश थे." आज उसी घर में सिर्फ मातम पसरा है.

एक ही परिवार के 18 लोगों ने गंवाई जान

Advertisement

मोहम्मद असलम, पीड़ित परिवार के चचेरे भाई रोते हुए कहते हैं, "हमारे 18 लोग… सब खत्म हो गए. हम सरकार से पूरी जांच की मांग करते हैं और जो जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए." उनकी आवाज टूट जाती है. हर शब्द में दर्द झलकता है.

एक और परिवार भी इस त्रासदी में पूरी तरह उजड़ गया. साबिहा बेगम, उनका बेटा इरफान, बहू हुमैरा, और उनके दो छोटे बच्चे - हामदान और इजान. रिश्तेदार कहते हैं, "बच्चे पहली बार उमरा पर गए थे… सब कितने खुश थे."

हज कमिटी ने सहयोगी का आश्वासन दिया

तेलंगाना स्टेट हज कमिटी के चेयरमैन गुलाम अफजल बियाबानी ने कहा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स पर उनका नियंत्रण नहीं है, लेकिन वे परिवारों की हर संभव मदद करेंगे. उनके शब्द थे, "यह बहुत मुश्किल समय है. हम पूरी जानकारी और सहायता देंगे. मेरी गहरी संवेदनाएं."

यह भी पढ़ें: मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, 42 भारतीय जिंदा जले, सऊदी अरब में बड़ा हादसा

18 सपने, 18 जिंदगियां और 18 कहानियां जलकर खाक

लेकिन सवाल वहीं का वहीं है. इतने बड़े हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह बस की गलती थी? या प्राइवेट ऑपरेटर की? या फिर लापरवाही का कोई और सिलसिला? परिवारों का कहना है, जांच हो. सच सामने आए क्योंकि 18 सपने, 18 जिंदगियां और 18 कहानियां यूं ही जलकर खत्म नहीं हो सकतीं.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement