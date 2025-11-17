scorecardresearch
 

मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, 42 भारतीय जिंदा जले, सऊदी अरब में बड़ा हादसा

सऊदी अरब के मुफ्रिहात इलाके में मक्का से मदीना जा रही बस के डीजल टैंकर से टकराने पर हुए भीषण हादसे में कम से कम 42 भारतीय उमरा यात्रियों के मारे जाने की खबर आ रही है. इसमें कई यात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हुए.

घटना के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को विवरण जुटाने का निर्देश दिया है. (Photo: AI Generated)
सऊदी अरब में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 42 भारतीय उमरा यात्रियों के मारे जाने की आशंका है. इनमें से कई यात्रियों के तेलंगाना के हैदराबाद से होने की जानकारी सामने आई है. हादसा उस समय हुआ जब मक्का से मदीना जा रही एक बस मुफ्रिहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई.

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया.

MEA और सऊदी दूतावास के संपर्क में तेलंगाना सरकार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव के. रामकृष्णा राव और डीजीपी बी. शिवाधर रेड्डी को तुरंत पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार विदेश मंत्रालय (MEA) और सऊदी दूतावास के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों की मदद के प्रयास कर रही है.

पीड़ितों के परिजनों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तेलंगाना सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है और ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:

-7997959754
-99129 19545

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जारी किया टोल-फ्री नंबर

हादसे के मद्देनजर जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है. वाणिज्य दूतावास ने एक टोल-फ्री नंबर 8002440003 भी जारी किया है. प्रशासन पीड़ितों और घायलों के बारे में और विस्तृत जानकारी जुटा रहा है.

विदेश मंत्री ने जताया दुख

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा का वाणिज्य दूतावास प्रभावित भारतीयों और उनके परिवारों को पूरी मदद प्रदान कर रहा है. अपने ट्वीट में उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

