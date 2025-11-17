मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, 42 भारतीय जिंदा जले, सऊदी अरब में बड़ा हादसा

सऊदी अरब में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 42 भारतीय उमरा यात्रियों के मारे जाने की आशंका है. इनमें से कई यात्रियों के तेलंगाना के हैदराबाद से होने की जानकारी सामने आई है. हादसा उस समय हुआ जब मक्का से मदीना जा रही एक बस मुफ्रिहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई.

और पढ़ें

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया.

यह भी पढ़ें: हज से कितना अलग है उमरा? जहां जा रहे 42 भारतीय की एक्सीडेंट में हुई मौत

MEA और सऊदी दूतावास के संपर्क में तेलंगाना सरकार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव के. रामकृष्णा राव और डीजीपी बी. शिवाधर रेड्डी को तुरंत पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार विदेश मंत्रालय (MEA) और सऊदी दूतावास के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों की मदद के प्रयास कर रही है.

पीड़ितों के परिजनों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तेलंगाना सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है और ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:

Advertisement

-7997959754

-99129 19545

In view of a tragic bus accident near Madina, Saudi Arabia, involving Indian Umrah pilgirms, a 24x7 Control Room has been set up in Consulate General of India, Jeddah.



The contact details of the Helpline are as under:



Toll free number-

8002440003@MEAIndia @IndianDiplomacy… — India in Jeddah (@CGIJeddah) November 17, 2025

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जारी किया टोल-फ्री नंबर

हादसे के मद्देनजर जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है. वाणिज्य दूतावास ने एक टोल-फ्री नंबर 8002440003 भी जारी किया है. प्रशासन पीड़ितों और घायलों के बारे में और विस्तृत जानकारी जुटा रहा है.

Deeply shocked at the accident involving Indian nationals in Medinah, Saudi Arabia.



Our Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah are giving fullest support to Indian nationals and families affected by this accident.



Sincere condolences to the bereaved families. Pray for the… — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 17, 2025

विदेश मंत्री ने जताया दुख

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा का वाणिज्य दूतावास प्रभावित भारतीयों और उनके परिवारों को पूरी मदद प्रदान कर रहा है. अपने ट्वीट में उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

I'm shocked and deeply saddened by the tragic bus accident on the Medina–Mecca highway in Saudi Arabia that claimed the lives of Indian pilgrims.



We are in touch with our Embassy officials who are gathering more details & extending all possible assistance.

My heartfelt… — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 17, 2025

---- समाप्त ----