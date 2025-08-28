राहुल गांधी के मंच से मोदी को अपशब्द, सम्राट चौधरी बोले- PM को बदनाम करना कांग्रेस का धर्म

इंडिया गठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान का एक विवादास्पद वीडियो सामना है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये विवादास्पद वीडियो दरभंगा के सिमरी विठौली का बताया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है.

बीजेपी का दावा है कि दरभंगा के सिमरी विठौली में यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं.

पार्टी ने कहा कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंडिया ब्लॉक की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, घटनाक्रम के दौरान राहुल गांधी वहां मौजूद थे या नहीं इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि वीडियो में काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है. इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अभी तक इस कथित वीडियो और बीजेपी के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. आजतक इस वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता.

सम्राट चौधरी ने जताई आपत्ति

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, 'सनातन को बादाम करना मोदी जी को बदनाम करना इनका धर्म है.

देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा देश का अपमान है. राहुल गांधी अपने आप को राजकुमार समझते है, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए.'

माफी मांगें राहुल गांधी: BJP प्रवक्ता

वहीं, वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कहा, 'राहुल गांधी आप मंच पर खड़े होकर जिस तरह की भाषा का प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और करवा रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है. आपको देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. बिहार की जनता कभी इसके लिए आपको माफ नहीं करेगी.'

'जल-जलकर हो जाएंगे खत्म'

उन्होंने आगे कहा, 'मोदी जी का सम्मान पूरा देश और दुनिया करती है, एक गरीब का बच्चा, एक ओबीसी का बेटा प्रधानमंत्री बना है और ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है.' उन्होंने कहा कि आप (राहुल गांधी) इसी तरह से जल-जलकर खत्म हो जाएंगे.

