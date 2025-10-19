'सेना से लेकर संविधान तक पर संदेह...', सैम पित्रोदा के चुनावी हेरफेर के दावे पर शहजाद पूनावाला का जवाब

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सैम पित्रोदा एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं. अमेरिका में बोलते हुए पित्रोदा ने दावा किया कि भारत में चुनाव "मैनिपुलेटेड (हेरफेर)" होते हैं और इस बात के "सबूत भी मौजूद" हैं. उनके इस बयान के लिए बीजेपी ने उनपर विदेश में देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

सैम पित्रोदा का कहना था, "हम जानते हैं कि चुनावों में हेरफेर होती है, हमारे पास उसके सबूत हैं. मैं लंबे समय से यह बात कहता आ रहा हूं. कुछ लोग इसे गंभीरता से लेते हैं, कुछ नहीं. चुनाव आयोग इस पर विश्वास नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, लेकिन यही भारत है - सबको यह पसंद है, उन्हें और शक्ति मिले."

यह भी पढ़ें: सैम पित्रोदा के पाकिस्तान को लेकर दिए बयान पर बवाल, बीजेपी का पलटवार

इस बयान पर बीजेपी नेता शहज़ाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा और कांग्रेस नेतृत्व "विदेशी धरती से भारत की बदनामी" करने में जुटे हैं. शहजाद पूनावाला ने एक्स (Twitter) पर लिखा, "सीरियल ऑफेंडर अंकल सैम पित्रोदा फिर सक्रिय हो गए हैं.

बीजेपी के विरोध में भारत को कमजोर दिखाने का आरोप

Advertisement

चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और जनता - तीनों पर विदेशी धरती से हमला किया गया है. इनका एजेंडा साफ है बीजेपी विरोध में भारत को कमजोर दिखाना. यह वही 'भारत बदनामी ब्रिगेड' है जो सेना से लेकर संविधान तक पर संदेह पैदा करती है."

यह भी पढ़ें: सैम पित्रोदा ने 'पाकिस्तान घर जैसा लगा' वाले बयान पर दी सफाई, कहा- किसी की पीड़ा को कम आंकना उद्देश्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का दिया हवाला

शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कांग्रेस के "फर्जी हलफनामे" पर टिप्पणी कर चुका है, और न महाराष्ट्र में और न बिहार में कांग्रेस कोई ठोस सबूत पेश कर पाई है. बीजेपी ने इसे "भारत विरोधी बयान" बताते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी है. वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

---- समाप्त ----