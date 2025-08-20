scorecardresearch
 

रेखा गुप्ता पर हमले से पहले की थी घर CM हाउस की रेकी, सामने आया VIDEO

दिल्ली पुलिस CM पर हमले करने वाले आरोपी की CDR यानि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी ने हमले से पहले किस-किससे बात की थी और क्या बात की थी. पुलिस आरोपुी का सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल रही है. 

रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी ने की थी रेकी (Photo: ITG)
रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी ने की थी रेकी (Photo: ITG)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया. आरोपी गुजरात के राजकोट का है. उसे अरेस्ट कर लिया गया है. उससे की गई पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. इस बीच आरोपी का एक कथित वीडियो सामने आया है.

कहा जा रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से ही शुरू कर दी थी.

इस वीडियो फुटेज में देखा गया है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की. उसने वहां का वीडियो बनाया और साजिशन हमला करने का प्रयास किया. इस वीडियो को पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जांच जारी है.

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस CM पर हमले करने वाले आरोपी की CDR यानि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी ने हमले से पहले किस-किससे बात की थी और क्या बात की थी. पुलिस आरोपुी का सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल रही है. 

बता दें कि इस पूरे मामले पर आरोपी की मां ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसका बेटा आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली पहुंचा था. मां ने बताया कि शख्स मानसिक रूप से बीमार है और उसके पशु प्रेमी होने का दावा किया है. वह इससे पहले भी दिल्ली की यात्रा कर चुका है. आरोपी एक रिक्शा चालक परिवार से आता है. राजकोट पुलिस आरोपी की मां को भी पूछताछ के लिए ले गई है. मां ने बताया कि उन्हें यह नहीं पता था कि वह दिल्ली सीएम के वहां जाएगा. 

