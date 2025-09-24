'गुजरात मॉडल...', गांधीनगर की पेथापुर बस्ती का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गांधीनगर की पेथापुर बस्ती में तोड़फोड़ का वीडियो पोस्ट कर राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बीजेपी को आम जनता का विरोधी बताया है और वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया है.

राहुल गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा है कि बीजेपी को साफ पता है कि वह असली जनादेश के जरिये सरकार नहीं बना सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी (बीजेपी की) सरकार चोरी से और संस्थाओं पर कब्जा कर बनती है. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि इसीलिए वो गरीबों के अधिकार छीन लेते हैं, और देश की संपत्ति अपने कुछ अरबपति मित्रों को सौंप देते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि भारत का लोकतंत्र जनता के अधिकारों के लिए है, और उनके लिए ही चलेगा. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और उसके मित्रों की देश से चोरी हम चलने नहीं देंगे. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में तंज करते हुए कहा है कि गुजरात मॉडल स्पष्ट है- दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों और गरीबों के लिए बुल्डोज़र, जबकि अडानी के लिए हजारों एकड़ ज़मीन मुफ्त में या मात्र 1 रुपये में.

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने पेथापुर ध्वस्तीकरण को लेकर भी बीजेपी पर वार किया. उन्होंने यह भी कहा कि गांधीनगर, गुजरात के पेथापुर बस्ती में चार सौ से अधिक परिवारों के घर 'अवैध' बता कर उजाड़ दिए गए. राहुल गांधी ने आगे यह भी जोड़ा कि जिन परिवारों के घर उजाड़े गए, उनके पास बिजली के बिल, टैक्स रसीदें, राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे पहचान पत्र और अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध थे.

उन्होंने गुजरात के साथ ही बीजेपी की सरकार वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आने की बात कही और दावा किया कि गांधीनगर में लोगों के पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी था. गौरतलब है कि गांधीनगर जिला प्रशासन ने साबरमती किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, जिसमें पेथापुर बस्ती भी शामिल थी.

