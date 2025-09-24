scorecardresearch
 

'सरकारी ठेकों में SC-ST और अति पिछड़ों को 50% आरक्षण...', पटना में राहुल गांधी का ऐलान

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पटना में कहा कि एससी-एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी ठेकों में 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान हो, ऐसा हम चाहते हैं.

राहुल गांधी ने यूपी में जातीय प्रोटेस्ट पर बैन को बताया बीजेपी की सोच (Photo: ITG)
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा में पीएम मोदी के सामने मैंने दो बातें कहीं. इस देश में जाति जनगणना होगी. उन्होंने कहा कि सोच ये थी कि जाति जनगणना से दलितों, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की कितनी आबादी है, ये पता चले. राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में अब जाति बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है. ये उनकी (बीजेपी और एनडीए की) सोच है. वह बुधवार को पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प की बैठक में बोल रहे थे.

राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम अति पिछड़ा वर्ग के लिए कई योजनाएं लागू करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि सरकारी ठेकों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अति पिछड़ों के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाए. राहुल गांधी ने अपनी हालिया वोटर अधिकार यात्रा का भी उल्लेख किया और कहा कि हम सभी ने मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली.

उन्होंने कहा कि हम सभी 15 दिन अलग-अलग जिलों में गए और बिहार के युवाओं को बताया कि संविधान पर हमले हो रहे हैं. आपका जो हक है, वोट है, अधिकार है, वह चोरी किया जा रहा है. राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि सभी ने ताकत दिखाई. वहीं, तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है. उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय को समय की मांग बताया और कहा कि अब जरूरी है कि जो निचले पायदान पर हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए.

यह भी पढ़ें: आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस की CWC बैठक, तेलंगाना जैसी सफलता दोहराने की तैयारी

तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बाद आरक्षण की लड़ाई लालू यादव ने लड़ी, उसका दायरा बढ़ाया. उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे, आरक्षण का दायरा और बढ़ाया गया. हम लोगों का जो विजन है, अति पिछड़ा समाज के कितने लोग विजन मेकिंग में हैं? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में अति पिछड़ा समाज के जो मंत्री हैं, वह व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने बीजेपी को आरक्षण चोर बताया और दावा किया कि नीतीश कुमार की भूजा पार्टी में आरक्षण विरोधी बैठते हैं.

गौरतलब है कि बिहार में कांग्रेस वर्किंग काउंसिल यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए देशभर के कद्दावर कांग्रेसी नेता पटना में हैं. पटना में बुधवार को अति पिछड़ा न्याय संकल्प की बैठक भी हुई. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी और महागठबंधन में शामिल घटक दलों के अन्य नेता शामिल हुए.

