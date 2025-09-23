'PM मोदी छवि चमकाने में व्यस्त, बेरोजगारी और वोट चोरी देश का सबसे बड़ा संकट...', राहुल गांधी का निशाना

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने बेरोजगारी और 'वोट चोरी' को सीधा जोड़ते हुए कहा कि यही आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संकट है. नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन समारोहों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मोदी युवाओं को नौकरी देने में पूरी तरह विफल रहे हैं, लेकिन अपने जन्मदिन के भव्य आयोजन और छवि चमकाने में हमेशा व्यस्त रहते हैं.

राहुल गांधी ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा संबंध वोट चोरी से है. उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार चुनाव जनता का विश्वास जीतकर नहीं बल्कि चोरी करके जीतती है, तो उसे नौकरियां देने, भर्ती प्रक्रियाओं को सुधारने या युवाओं के सपनों की रक्षा करने की कोई चिंता नहीं रहती.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद के 45 सालों में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है. सरकारी नौकरियां लगातार घट रही हैं और भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक तथा भ्रष्टाचार से जर्जर हो चुकी हैं. राहुल गांधी ने कहा, 'देश का युवा मेहनत कर रहा है और सपने देख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी केवल PR, सेलिब्रिटीज से प्रशंसा और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं. युवाओं की उम्मीदें तोड़ना ही इस सरकार की पहचान बन चुकी है.'

'असली लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ'

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि असली लड़ाई सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है. राहुल ने कहा, 'जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे, तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ता रहेगा. अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे और न ही वोट की चोरी. देश को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है.'

नौकरी के बदले युवाओं पर हो रहे लाठीचार्ज

उन्होंने हालिया देहरादून पेपर लीक और पटना में रोजगार की मांग को लेकर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को उदाहरण बताते हुए कहा कि यह सरकार युवाओं की आवाज दबाने में जुटी है. कांग्रेस का कहना है कि अब देश का युवा रोजगार और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, और यही भारत के भविष्य की नई दिशा तय करेगा.

