‘विंड टरबाइन से पानी’, राहुल ने कसा पीएम मोदी पर तंज, बीजेपी ने किया पलटवार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक वीडियो ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया गया है. राहुल ने वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि आज कोई हमारे पीएम को बता नहीं पा रहा है कि वो गलत हैं.



दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो संवाद कर रहे हैं. इस वीडियो में पीएम मोदी कह रहे हैं कि विंड एनर्जी के आपके टरबाइन हैं, जहां मॉस्शचर ज्यादा है वो हवा में से पानी निकालकर अगर साफ पानी निकाल सकें. तो इससे एनर्जी भी बनेगी और साफ पीने का पानी भी मिल जाएगा.



There is no cure for ignorance and entitlement. Entitled brat Rahul thinks everyone around the world is as clueless as he is... He mocks PM’s ideas when CEO of world’s leading wind energy company terms them inspirational!



Watch the last bit of the video he himself has posted... https://t.co/Cznl5JpOkD