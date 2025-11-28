scorecardresearch
 
बच्चों के लिए साफ हवा मांग रहीं मांओं से मिले राहुल गांधी, बोले- मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह मांओं के दिल में उतरता है. दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहीं ऐसी ही कुछ साहसी मांओं से मिला. वे अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर क्या बोले राहुल गांधी (Photo: @RahulGandhi)
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा की मांग की. इसके साथ ही प्रदूषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए.

राहुल गांधी ने प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त और प्रभावी एक्शन प्लान की मांग करते हुए पूछा कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर एक्टिव क्यों नहीं की. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली की महिलाओं के साथ प्रदूषण पर बातचीत का वीडियो शेयर कर कहा कि मैं जिस भी मां से मिलता हूं, वो कहती हैं कि उनका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है. लोग थके, डरे हुए और गुस्से में हैं. मोदी जी भारत के बच्चे हमारे सामने घुट रहे हैं. हमारे बच्चे स्वच्छ हवा में सांस लेना डिजर्व करते हैं. 

राहुल गांधी ने पोस्ट कर कहा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह मांओं के दिल में उतरता है. दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहीं ऐसी ही कुछ साहसी मांओं से मिला- वे अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं. जहरीली हवा से छोटे-छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा  बीच भी मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है. भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई चाहिए ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष न करें बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सकें. 

बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आवास पर महिलाओं के एक समूह से बातचीत की. उन्होंने वॉरियर्स मॉम: मदर्स फॉर क्लीन एयर संस्था के सदस्यों के साथ बातचीत की और इसका वीडियो शेयर किया.

लोकसभा में नेता  प्रतिपक्ष ने एक दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण पर विस्तार से चर्चा की मांग की. साथ ही कहा कि इस हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए एक सख्त और तुरंत लागू करने वाले एक्शन प्लान की जरूरत है. हमारे बच्चों को बहाने नहीं बल्कि साफ हवा चाहिए. प्रदूषण से हर कोई पीड़ित है, फिर चाहे वह दिल्ली में रह रहा गरीब आदमी हो या अमीर आदमी. 

