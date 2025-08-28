‘INDIA’ ब्लॉक का नेता कैसा हो, सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने कहा-राहुल गांधी जैसा हो!

इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन के निर्विवाद नेता बनकर उभरे हैं. सर्वे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है. यहां तक की लोकसभा में उनके प्रदर्शन को आउटस्टैंडिंग बताया गया है.

कांग्रेस को ही देश का मुख्य विपक्षी दल मानते हुए उसके प्रदर्शन को भी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सराहा गया है. राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताया गया है. मूड ऑफ द नेशन सर्वे में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन को 28 फीसदी लोगों ने बहुत अच्छा और 22 फीसदी लोगों ने अच्छा बताया है.

नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी के प्रदर्शन को 16 फीसदी लोगों ने औसत, 15 फीसदी लोगों ने खराब और 12 फीसदी ने बहुत खराब बताया. विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के प्रदर्शन को 50 फीसदी लोगों ने बहुत अच्छा या अच्छा बताया है और खराब या बहुत खराब बताने वालों की तादाद 27 फीसदी है.

इंडिया ब्लॉक के नेता के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा कौन? इस सवाल के जवाब में भी सबसे ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया है. 28 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी को इंडिया ब्लॉक की अगुवाई के लिए अपनी पसंद बताया है. इंडिया ब्लॉक की अगुवाई के लिए ममता बनर्जी को आठ, अखिलेश यादव को सात, अरविंद केजरीवाल को छह और प्रियंका गांधी को 4 फीसदी लोगों ने अपनी पसंद बताया है.

कांग्रेस की अगुवाई के लिए राहुल गांधी पहली पसंद

कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे बेहतर चेहरा कौन है? इस सवाल पर 38 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया है. गांधी परिवार से बाहर के चेहरे के सवाल पर सचिन पायलट सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में सामने आए हैं. सचिन पायलट को 16 फीसदी, मल्लिकार्जुन खड़गे को 12, शशि थरूर को आठ, पी चिदंबरम को सात और अशोक गहलोत 6 फीसदी लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं.

मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा?

मूड ऑफ द नेशन सर्वे में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल पूछा गया. 27 फीसदी लोगों ने कांग्रेस के बतौर मुख्य विपक्षी पार्टी प्रदर्शन को बहुत अच्छा और 20 फीसदी लोगों ने अच्छा बताया है. 14 फीसदी लोगों ने मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस के काम को औसत और इतने ही ने बहुत खराब बताया है. खराब कहने वालों की संख्या भी 18 फीसदी है. कांग्रेस को वास्तविक विपक्ष मानने वालों की संख्या भी 66 फीसदी है. कांग्रेस को वास्तविक विपक्ष नहीं मानने वाले लोगों की संख्या भी 27 फीसदी हैं.

क्या इंडिया ब्लॉक जारी रहना चाहिए?

क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक जारी रहना चाहिए या नहीं, इसे लेकर भी सर्वे में सवाल पूछा गया. क्या इंडिया गठबंधन जारी रहना चाहिए? इस सवाल पर 63 फीसदी लोगों ने हां में जवाब दिया. नहीं कहने वालों की तादाद 25 फीसदी है. फरवरी, 2025 में हुए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 65 फीसदी लोगों ने हां और 26 फीसदी लोगों ने नहीं में जवाब दिया था.

कैसे हुआ सर्वे, क्या रहा सैंपल साइज

देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच हर आयु, वर्ग, जाति, धर्म, लिंग के 54 हजार 788 बालिगों की राय ली है. इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 1 लाख 52 हजार 38 लोगों से ली गई राय का विश्लेषण भी इसमें शामिल किया गया है. इस तरह कुल 2 लाख 6 हजार 826 लोगों की राय का निचोड़ लेकर देश के मिजाज का आकलन किया गया है. इन आंकड़ों में मोटे तौर पर तीन से पांच प्रतिशत मार्जिन एरर हो सकता है.

