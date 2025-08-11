scorecardresearch
 

Feedback

'देख लिया, विपक्ष अब सुधरने वाला नहीं...', संसद से EC दफ्तर तक INDIA ब्लॉक के मार्च पर बरसे किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर संसद में लगातार हंगामा करने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार अब महत्वपूर्ण बिल दोनों सदनों में पास करेगी, चाहे विपक्ष हिस्सा ले या नहीं. रिजिजू ने सांसदों को जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी और संसद का समय बर्बाद न करने की चेतावनी दी.

Advertisement
X
किरेन रिजिजू का कहना है कि विपक्ष के बगैर ही बिल पारित किए जाएंगे. (Photo- Screengrab)
किरेन रिजिजू का कहना है कि विपक्ष के बगैर ही बिल पारित किए जाएंगे. (Photo- Screengrab)

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के प्रदर्शन और संसद में हो रहे लगातार हंगामे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि अब महत्वपूर्ण बिल दोनों सदनों में पास कराए जाएंगे, चाहे विपक्ष इसमें हिस्सा ले या नहीं. उन्होंने कहा, "मैंने बुहत देख लिया, विपक्ष अब सुधरने वाला नहीं है."

किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन पिछले 16 दिनों से वे संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हर दिन वे चुनाव आयोग (ECI) पर हमला करते हैं, संसद में व्यवधान डालते हैं और संवैधानिक संस्थाओं की बदनामी करते हैं. राहुल गांधी अपने कामकाज के तरीके में बदलाव नहीं करने वाले, ये साफ हो गया है."

यह भी पढ़ें: SIR प्रोटेस्ट: राहुल-प्रियंका-अखिलेश समेत सभी सांसद हिरासत से छोड़े गए, संसद मार्ग थाने से निकले

सम्बंधित ख़बरें

SIR पर विपक्ष का EC दफ्तर कूच, राहुल-प्रियंका समेत कई नेता डिटेन; देखें 'ब्रेकिंग न्यूज' 
SIR और 'वोट चोरी' पर तनातनी... EC दफ्तर तक पहुंची, देखें 'एक और एक ग्यारह' 
March of the opposition towards the Election Commission, heavy security deployed.
SIR के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल, संसद से EC ऑफिस तक मार्च, देखें  
Opposition protests in March, uproar over vote theft allegations.
'वोट चोरी' पर विपक्ष का हल्लाबोल, राहुल गांधी की अगुवाई में EC दफ्तर तक मार्च 
Election Commission March: Rahuls Vote Theft Campaign
विपक्ष का चुनाव आयोग मार्च, पक्ष-विपक्ष में आर-पार; देखें शतक आजतक 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार अस्वीकार्य है और संसद का समय बर्बाद किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया, "चुनाव आयोग ने इंडी गठबंधन से कहा था कि हर पार्टी से दो-दो सदस्य भेजें. 30 सदस्यों को बुलाया गया, लेकिन वे भेजते ही नहीं हैं. जब वे अपने 30 नाम तय नहीं कर पा रहे, तो फिर चुनाव आयोग से समय क्यों मांगा?" 

Advertisement

"क्या 150 सांसद चुनाव आयोग के रूम में घुसेंगे?"

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी तंज कसा, जिसमें कहा गया था कि सभी लोग वीवीआईपी हैं. रिजिजू ने कहा, "तो क्या 150 लोग चुनाव आयोग के कमरे में घुसेंगे?" उन्होंने यह भी पूछा कि किसके इशारे पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बार-बार ये नाटक किया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "देश ने हमें सेवा के लिए भेजा है, रोज-रोज नाटक के लिए नहीं. हम बिल पास करेंगे, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए. कल को मत कहिए कि माइक बंद कर दिया और बोलने नहीं दिया."

यह भी पढ़ें: अखिलेश से ममता बनर्जी और पवार तक... कैसे 'वोट चोरी' कैंपेन से राहुल ने विपक्ष को किया लामबंद?

एक दिन एक मुद्दा उठा दिया, हो गया... लेकिन रोज-रोज

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सांसदों को जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि जनता ने उन्हें संसद में अपनी बात रखने के लिए चुना है, न कि रोज हंगामा करने के लिए. उन्होंने कहा, "एक दिन एक मुद्दा उठा दिया, हो गया. लेकिन रोज एक ही मुद्दे पर समय बर्बाद करना देश और संसद का समय बर्बाद करना है. हम ऐसा नहीं होने देंगे."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement