'देख लिया, विपक्ष अब सुधरने वाला नहीं...', संसद से EC दफ्तर तक INDIA ब्लॉक के मार्च पर बरसे किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के प्रदर्शन और संसद में हो रहे लगातार हंगामे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि अब महत्वपूर्ण बिल दोनों सदनों में पास कराए जाएंगे, चाहे विपक्ष इसमें हिस्सा ले या नहीं. उन्होंने कहा, "मैंने बुहत देख लिया, विपक्ष अब सुधरने वाला नहीं है."

किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन पिछले 16 दिनों से वे संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हर दिन वे चुनाव आयोग (ECI) पर हमला करते हैं, संसद में व्यवधान डालते हैं और संवैधानिक संस्थाओं की बदनामी करते हैं. राहुल गांधी अपने कामकाज के तरीके में बदलाव नहीं करने वाले, ये साफ हो गया है."

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार अस्वीकार्य है और संसद का समय बर्बाद किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया, "चुनाव आयोग ने इंडी गठबंधन से कहा था कि हर पार्टी से दो-दो सदस्य भेजें. 30 सदस्यों को बुलाया गया, लेकिन वे भेजते ही नहीं हैं. जब वे अपने 30 नाम तय नहीं कर पा रहे, तो फिर चुनाव आयोग से समय क्यों मांगा?"

"क्या 150 सांसद चुनाव आयोग के रूम में घुसेंगे?"

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी तंज कसा, जिसमें कहा गया था कि सभी लोग वीवीआईपी हैं. रिजिजू ने कहा, "तो क्या 150 लोग चुनाव आयोग के कमरे में घुसेंगे?" उन्होंने यह भी पूछा कि किसके इशारे पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बार-बार ये नाटक किया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "देश ने हमें सेवा के लिए भेजा है, रोज-रोज नाटक के लिए नहीं. हम बिल पास करेंगे, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए. कल को मत कहिए कि माइक बंद कर दिया और बोलने नहीं दिया."

एक दिन एक मुद्दा उठा दिया, हो गया... लेकिन रोज-रोज

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सांसदों को जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि जनता ने उन्हें संसद में अपनी बात रखने के लिए चुना है, न कि रोज हंगामा करने के लिए. उन्होंने कहा, "एक दिन एक मुद्दा उठा दिया, हो गया. लेकिन रोज एक ही मुद्दे पर समय बर्बाद करना देश और संसद का समय बर्बाद करना है. हम ऐसा नहीं होने देंगे."

