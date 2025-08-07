scorecardresearch
 

एक सीट का डेटा और एक लाख वोटों की चोरी का आरोप... राहुल गांधी ने बताया कैसे पड़े 'फर्जी वोट'

राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी, लेकिन आयोग मदद करने को तैयार नहीं था. वोटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से की गई और यह सब बहुत हैरानी वाला था. 

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर EC पर उठाए सवाल (Photo: PTI)
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तरफ से फेक वोटर्स की पहचान के लिए कराई गई जांच की डिटेल मीडिया के सामने रखी. उन्होंने कहा कि वोट संविधान की नींव है, लेकिन क्या सही लोगों को वोट देने का अधिकार हासिल है या फिर फर्जी मतदाताओं को लिस्ट में जोड़ा गया है?

'सबूत पाने के लिए कांग्रेस ने कराई जांच'

राहुल गांधी ने कहा कि जब बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे तो पूरा देश एक दिन में वोट करता था. लेकिन अब EVM से वोट पड़ते हैं तो यूपी-महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 5-5 फेज और महीनेभर में वोटिंग हो पाती है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ पांच महीने के भीतर पांच साल से ज्यादा नए वोटर जुड़े. उन्होंने कहा कि यहां लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में धज्जियां उड़ जाती हैं. विधानसभा चुनाव में एक करोड़ नए वोटर मतदान करते हैं, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ.

ये भी पढ़ें: 'सबूत के साथ शपथ पत्र साइन करें...', राहुल गांधी के धांधली वाले आरोपों पर EC का पलटवार

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से गड़बड़ी का शक हुआ. इसके बाद हमने अपनी जांच शुरू की, क्योंकि हमारे पास पहले कोई सबूत नहीं था. हमने चुनाव आयोग से पूछा कि महाराष्ट्र में एक करोड़ नए वोटर कहां से आए. लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा चुनाव में अलग नतीजा, ये कैसे हुआ. हमने चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगा. 

'EC ने नहीं दी डिजिटल वोटर लिस्ट'

राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी, लेकिन आयोग मदद करने को तैयार नहीं था. वोटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से की गई और यह सब बहुत हैरानी वाला था. क्योंकि आप 21वीं सदी में इतनी जरूर फुटेज को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि एक छोटी सी ड्राइव में बहुत सारा डेटा सेव किया जा सकता है. 

कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पहले हमने कर्नाटक में जांच शुरू की, क्योंकि हमारे सर्वे ने लोकसभा में 16 सीटों पर जीत बताई थी, लेकिन हमने सिर्फ 9 सीटों पर जीत दर्ज की. हमने अपना फोकस उन सात सीटों पर किया, जहां हमें हार मिली थी और उनसे से एक सीट को जांच के लिए चुना.

राहुल ने शेयर किया महादेवपुरा सीट का डेटा (Photo: Congress)

'महादेवपुरा में एक लाख वोटों की चोरी'

उन्होंने बताया कि बेंगलुरु सेंट्रल की सात में से एक महादेवपुरा विधानसभा सीट की हमने जांच की, जहां कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले थे. हमारे पास जो भी डेटा है, वह 2024 में चुनाव आयोग की तरफ से मुहैया कराया गया है, इसमें हमारा अपना कोई डेटा नहीं है. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले थे जबकि बीजेपी को 6,58,915 वोट हासिल हुए. मतलब बीजेपी की जीत का अंतर 32,707 रहा. 

ये भी पढ़ें: हाउस नंबर-0, पिता का नाम ITSDLHUG... राहुल गांधी ने 'सबूतों' के साथ गिनाईं वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां

राहुल गांधी ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के अंतर्गत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 2,29,632 वोट हासिल हुए. बीजेपी ने इस सीट पर 1,14,046 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां सात में छह विधानसभा सीटों पर हारती है, लेकिन सिर्फ एक महादेवपुरा सीट पर भारी वोटों से जीत दर्ज करती है और इसी सीट की बदौलत लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर लेती है. हमने इस सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर, जो करीब 1.14 लाख से ज्यादा है, पर ही फोकस करके जांच शुरू की.

इस तरह वोट चुराने का लगाया आरोप 

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान हमें 5 तरह की वोट चोरी का पता चला. इस सीट पर कुल मिलाकर 100250 वोटों की चोरी हुई है. इसमें 11 हजार से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स मिले हैं. फेक पते वाले 40 हजार से ज्यादा वोटर्स, 10 हजार से ज्यादा एक पते वाले बल्क वोटर्स, फेक फोटो वाले चार हजार वोटर्स और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करने वाले 33 हजार से ज्यादा वोटर्स का खुलासा हुआ है.  

पांच तरीकों से एक लाख वोटों की चोरी का आरोप (Photo: Congress)

राहुल गांधी ने कहा कि एक वोटर का वोट चार अलग-अलग बूथों पर मिला है. एक शख्स आदित्य श्रीवास्तव हैं, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बेंगलुरु अर्बन के वोटर हैं. इनका सेम फोटो, सेम एड्रेस के साथ चार अलग-अलग जगहों पर वोट बना हुआ है. राहुल ने कहा कि ऐसे ही एक वोटर का नाम विशाल सिंह था, जिनका कर्नाटक में दो जगह वोट बना हुआ था और एक वोट वाराणसी में था. राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ सैंपल है, बल्कि ऐसे हजारों-हजार लोग हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी लोकसभा में सिर्फ 25 सीटों की बढ़त से देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी ने जब एक सीट पर ही एक लाख से ज्यादा वोट चुराए हों तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है देशभर में क्या हुआ होगा. उन्होंने कहा कि ये डेटा चुनाव आयोग का है और वह भी इस क्राइम में बराबर का हिस्सेदार है. इसलिए हमारी अपील देश के युवाओं और मतदाताओं से है कि कैसे आपके साथ धोखा किया जा रहा है.

