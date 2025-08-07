हाउस नंबर-0, पिता का नाम ITSDLHUG... राहुल गांधी ने 'सबूतों' के साथ गिनाईं वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदान के दौरान धांधली का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर जीरो था. इनमें महिला पुरुष सभी शामिल हैं. ऐसे मतदाताओं के पिता के नाम के कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए थे. राहुल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन मतदाताओं के उदाहरण दिए उनमें ऐसे कई नाम थे.

कर्नाटक के बैंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कुछ नाम दिखाए.

राहुल गांधी ने टीका कुमारी आचार्य नाम की महिला वोटर का उदाहरण वीडियो स्क्रीन पर दिखाया. 35 साल की इस महिला मतदाता के घर का नंबर जीरो है. इनका EPIC नंबर SVF8280943 है. इस महिला के पति का नाम YTDTR है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टेक राज सपकोटा नाम के वोटर का उदारण दिया. 40 साल के इस वोटर के पिता का नाम DFOGADF है. इनके घर का नंबर 0 है. इनका EPIC नंबर SVF8249344 है.

इसी बूथ पर 38 साल की वोटर सरिता देवी के पिता का नाम ITSDLHUG है. उनके घर का नंबर 0 है. ये बूथ नंबर 432 के मतदाता हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि तीन तरह के धांधलियां हैं. या तो घर का पता होता ही है नहीं है, या तो फिर एड्रेस जीरो है, हाउस नंबर जीरो, स्ट्रीट नंबर जीरो, या फिर घर के पते को वैरीफाइड ही नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे 40 हजार वोटर हैं.

आगे राहुल ने एक घर में दर्जनों मतदाताओं के रहने का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि एक घर में 80 मतदाता रह रहे थे. राहुल ने बूथ नंबर 470 का उदाहरण दिया. ये एक कमरे का घर था.

राहुल ने बूथ नंबर 366 का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि यहां 46 वोटर जो कि अलग अलग परिवारों से थे वे एक ही बेडरूम के घर में रह रहे थे. जब हम यहां गए तो यहां कोई नहीं मिला. राहुल ने कहा कि जब हम वहां गए तो उनमें किसी का भी निशान नहीं मिला.

राहुल गांधी ने एक और उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि क्या बीयर बनाने की एक जगह में 68 लोग रह सकते हैं. इस जगह का नाम 153 BIERE क्लब था. राहुल ने कहा कि जब हम इस जगह पर पहुंचे और पूछे कि ये लोग कौन थे और कहां गए तो इसका कोई जवाब नहीं मिला.

कांग्रेस नेता ने कहा कि 4132 वोटर्स ऐसे थे जिनके फोटो स्पष्ट नहीं थे या उनकी तस्वीरें काफी छोटी थीं.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर के नाम भी काफी गड़बड़ियां हुई हैं. 33692 मतदाता ऐसे थे जिनके नाम पर फॉर्म-6 का गलत प्रयोग किया गया. राहुल ने कहा कि शकुन रानी कि महिला जिनकी उम्र 70 साल है उन्होंने वो दो बार वोटर लिस्ट में हैं. इस वोटर के नाम पर फॉर्म-6 का गलत इस्तेमाल किया गया.इन्होंने या इनके नाम पर किसी व्यक्ति ने दो बार वोट किया है.

राहुल ने कहा कि ऐसे लोकसभा क्षेत्र में 33 हजार लोगों ने ऐसा किया है.



