scorecardresearch
 

Feedback

हाउस नंबर-0, पिता का नाम ITSDLHUG... राहुल गांधी ने 'सबूतों' के साथ गिनाईं वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बैंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में तीन तरह की धांधलियां हुई हैं. यहां या तो घर का पता होता ही है नहीं है, या तो फिर एड्रेस जीरो है, हाउस नंबर जीरो, स्ट्रीट नंबर जीरो, या फिर घर के पते को वैरीफाइड ही नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस नेता राहुल ने कहा कि ऐसे 40 हजार वोटर हैं. 

Advertisement
X
राहुल गांधी ने कहा कि 40 हजार वोटर के पते में गड़बड़ियां हैं. (Photo: ITG)
राहुल गांधी ने कहा कि 40 हजार वोटर के पते में गड़बड़ियां हैं. (Photo: ITG)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदान के दौरान धांधली का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर जीरो था. इनमें महिला पुरुष सभी शामिल हैं. ऐसे मतदाताओं के पिता के नाम के कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए थे. राहुल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन मतदाताओं के उदाहरण दिए उनमें ऐसे कई नाम थे. 

कर्नाटक के बैंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कुछ नाम दिखाए.

राहुल गांधी ने टीका कुमारी आचार्य नाम की महिला वोटर का उदाहरण वीडियो स्क्रीन पर दिखाया. 35 साल की इस महिला मतदाता के घर का नंबर जीरो है. इनका EPIC नंबर SVF8280943 है. इस महिला के पति का नाम YTDTR है. 

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए (Photo: Screengrab)
'महाराष्ट्र चुनाव में हुई बड़ी धांधली', प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'सबूतों' के साथ राहुल गांधी का दावा, गिनाईं वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां 
arvind kejriwal rahul gandhi mamata banerjee
SIR पर AAP भी INDIA ब्लॉक के साथ, क्या राहुल गांधी की डिनर डिप्लोमेसी काम करने लगी है? 
Election Commission started process of voter verification in West Bengal
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने जारी किया वोटर वेरिफिकेशन का आदेश 
bihar sir draft voter list
बिहार SIR: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने के लिए आए 5015 आवेदन, राजनीतिक दलों की आपत्ति जीरो 
bmc election
कांग्रेस ने फिर लगाया 'वोट चोरी' का आरोप, की VVPAT की मांग, देखें मुंबई मेट्रो 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टेक राज सपकोटा नाम के वोटर का उदारण दिया. 40 साल के इस वोटर के पिता का नाम DFOGADF है. इनके घर का नंबर 0 है. इनका EPIC नंबर SVF8249344 है. 

इसी बूथ पर 38 साल की वोटर सरिता देवी के पिता का नाम ITSDLHUG है. उनके घर का नंबर 0 है. ये बूथ नंबर 432 के मतदाता हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि तीन तरह के धांधलियां हैं. या तो घर का पता होता ही है नहीं है, या तो फिर एड्रेस जीरो है, हाउस नंबर जीरो, स्ट्रीट नंबर जीरो, या फिर घर के पते को वैरीफाइड ही नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे 40 हजार वोटर हैं. 

Advertisement

आगे राहुल ने एक घर में दर्जनों मतदाताओं के रहने का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि एक घर में 80 मतदाता रह रहे थे. राहुल ने बूथ नंबर 470 का उदाहरण दिया. ये एक कमरे का घर था. 

राहुल ने बूथ नंबर 366 का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि यहां 46 वोटर जो कि अलग अलग परिवारों से थे वे एक ही बेडरूम के घर में रह रहे थे. जब हम यहां गए तो यहां कोई नहीं मिला. राहुल ने कहा कि जब हम वहां गए तो उनमें किसी का भी निशान नहीं मिला. 

राहुल गांधी ने एक और उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि क्या बीयर बनाने की एक जगह में 68 लोग रह सकते हैं. इस जगह का नाम 153 BIERE क्लब था. राहुल ने कहा कि जब हम इस जगह पर पहुंचे और पूछे कि ये लोग कौन थे और कहां गए तो इसका कोई जवाब नहीं मिला.

कांग्रेस नेता ने कहा कि 4132 वोटर्स ऐसे थे जिनके फोटो स्पष्ट नहीं थे या उनकी तस्वीरें काफी छोटी थीं. 

कांग्रेस सांसद ने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर के नाम भी काफी गड़बड़ियां हुई हैं. 33692 मतदाता ऐसे थे जिनके नाम पर फॉर्म-6 का गलत प्रयोग किया गया. राहुल ने कहा कि शकुन रानी कि महिला जिनकी उम्र 70 साल है उन्होंने वो दो बार वोटर लिस्ट में हैं. इस वोटर के नाम पर फॉर्म-6 का गलत इस्तेमाल किया गया.इन्होंने या इनके नाम पर किसी व्यक्ति ने दो बार वोट किया है. 

Advertisement

राहुल ने कहा कि ऐसे लोकसभा क्षेत्र में 33 हजार लोगों ने ऐसा किया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement