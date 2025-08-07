'सबूत के साथ शपथ पत्र साइन करें, नहीं तो...', राहुल गांधी के धांधली वाले आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार

कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि यदि उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं, तो वे उसके प्रमाण के साथ शपथ पत्र (Declaration/Oath) पर हस्ताक्षर करें. नहीं तो वे अपने बयान वापस लें और जनता को गुमराह करना बंद करें.

इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वह नेता हैं और जो वह सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, इसे ही शपथ माना जाए.

दरअसल, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा जारी इस पत्र में राहुल गांधी से 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुलाकात की अनुमति दी गई है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि SSR 2025 के ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कांग्रेस को क्रमशः नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में ही दे दी गई थी. इसके बावजूद कांग्रेस की ओर से कोई प्रथम या द्वितीय स्तर की आपत्ति या अपील दाखिल नहीं की गई.

चुनाव आयोग द्वारा जारी घोषणा पत्र में राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना है कि वह किन नामों को फर्जी मानते हैं, उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या है, और यह बयान वे निजी जानकारी के आधार पर दे रहे हैं. आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी झूठी जानकारी देते हैं तो उन पर RP Act 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Letter to Shri Rahul Gandhi, Hon'ble Member of Parliament and Hon'ble Leader of the Opposition in Lok Sabha

Expecting the signed declaration and oath@ECISVEEP pic.twitter.com/7CLG100V2r — Chief Electoral Officer, Karnataka (@ceo_karnataka) August 7, 2025

जनता के सामने दिया गया मेरा बयान ही मेरी शपथ है: राहुल

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा जारी पत्र पर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक नेता हूं. जो मैं जनता से कहता हूं, वही मेरा शब्द है. मैं यह बात सबके सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं. इसे ही मेरी शपथ मानिए.

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिन आंकड़ों का वे जिक्र कर रहे हैं, वो उनके नहीं बल्कि चुनाव आयोग के ही डेटा है. हम वही डेटा दिखा रहे हैं जो चुनाव आयोग का है. दिलचस्प बात यह है कि आयोग ने इन आंकड़ों का खंडन नहीं किया है. उन्होंने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी जिन मतदाता सूचियों की बात कर रहे हैं, वे गलत हैं. आप क्यों नहीं कहते कि ये गलत हैं? क्योंकि आप सच जानते हैं. और आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि आपने ये काम पूरे देश में किया है.

राहुल गांधी ने लगाए हैं ये आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई राज्यों के चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदान के दौरान धांधली का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर जीरो था. इनमें महिला पुरुष सभी शामिल हैं. ऐसे मतदाताओं के पिता के नाम के कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए थे. कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कुछ नाम दिखाए.

राहुल गांधी ने टीका कुमारी आचार्य नाम की महिला वोटर का उदाहरण वीडियो स्क्रीन पर दिखाया. 35 साल की इस महिला मतदाता के घर का नंबर जीरो है. इनका EPIC नंबर SVF8280943 है. इस महिला के पति का नाम YTDTR है. उन्होंने टेक राज सपकोटा नाम के वोटर का उदारण दिया. 40 साल के इस वोटर के पिता का नाम DFOGADF है. इनके घर का नंबर 0 है. इनका EPIC नंबर SVF8249344 है. दावा किया कि इसी बूथ पर 38 साल की वोटर सरिता देवी के पिता का नाम ITSDLHUG है. उनके घर का नंबर 0 है. ये बूथ नंबर 432 के मतदाता हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि तीन तरह के धांधलियां हैं. या तो घर का पता होता ही है नहीं है, या तो फिर एड्रेस जीरो है, हाउस नंबर जीरो, स्ट्रीट नंबर जीरो, या फिर घर के पते को वैरीफाइड ही नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि ऐसे 40 हजार वोटर हैं.

