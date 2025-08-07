scorecardresearch
 

Feedback

'सबूत के साथ शपथ पत्र साइन करें, नहीं तो...', राहुल गांधी के धांधली वाले आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा जारी इस पत्र में राहुल गांधी से 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुलाकात की अनुमति दी गई है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि SSR 2025 के ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कांग्रेस को क्रमशः नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में ही दे दी गई थी. इसके बावजूद कांग्रेस की ओर से कोई प्रथम या द्वितीय स्तर की आपत्ति या अपील दाखिल नहीं की गई.

Advertisement
X
राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गंभीर आरोप लगाए (Photo- PTI)
राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गंभीर आरोप लगाए (Photo- PTI)

कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि यदि उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं, तो वे उसके प्रमाण के साथ शपथ पत्र (Declaration/Oath) पर हस्ताक्षर करें. नहीं तो वे अपने बयान वापस लें और जनता को गुमराह करना बंद करें. 

इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वह नेता हैं और जो वह सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, इसे ही शपथ माना जाए.

दरअसल, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा जारी इस पत्र में राहुल गांधी से 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुलाकात की अनुमति दी गई है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि SSR 2025 के ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कांग्रेस को क्रमशः नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में ही दे दी गई थी. इसके बावजूद कांग्रेस की ओर से कोई प्रथम या द्वितीय स्तर की आपत्ति या अपील दाखिल नहीं की गई.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi has made a serious allegation of vote theft against the Election Commission
डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते और... राहुल गांधी ने इन 5 तरीकों से वोटिंग में फर्जीवाड़े का किया दावा 
PM Modi, Rahul Gandhi and Donald Trump
ट्रंप-टैरिफ पर मोदी के दो टूक संदेश के आगे क्या टिक पाएगी राहुल गांधी की 'अडानी थ्योरी'? 
Rahul Gandhi has organized a dinner for the leaders of INDIA Bloc today
राहुल गांधी ने INDIA ब्लॉक के नेताओं के लिए रखा डिनर... अखिलेश, तेजस्वी और उद्धव समेत कई नेता होंगे शामिल 
priyanka chaturvedi narendra modi
प्रियंका चतुर्वेदी की मोदी से मुलाकात और शिंदे-उद्धव का दिल्ली दौरा कितना संयोग, कितना प्रयोग? 
Rahul Gandhi
चुनाव आयोग पर लोकतंत्र नष्ट करने का आरोप, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए सवाल 

चुनाव आयोग द्वारा जारी घोषणा पत्र में राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना है कि वह किन नामों को फर्जी मानते हैं, उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या है, और यह बयान वे निजी जानकारी के आधार पर दे रहे हैं. आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी झूठी जानकारी देते हैं तो उन पर RP Act 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Advertisement

जनता के सामने दिया गया मेरा बयान ही मेरी शपथ है: राहुल

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा जारी पत्र पर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक नेता हूं. जो मैं जनता से कहता हूं, वही मेरा शब्द है. मैं यह बात सबके सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं. इसे ही मेरी शपथ मानिए.

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिन आंकड़ों का वे जिक्र कर रहे हैं, वो उनके नहीं बल्कि चुनाव आयोग के ही डेटा है. हम वही डेटा दिखा रहे हैं जो चुनाव आयोग का है. दिलचस्प बात यह है कि आयोग ने इन आंकड़ों का खंडन नहीं किया है. उन्होंने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी जिन मतदाता सूचियों की बात कर रहे हैं, वे गलत हैं. आप क्यों नहीं कहते कि ये गलत हैं? क्योंकि आप सच जानते हैं. और आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि आपने ये काम पूरे देश में किया है.

राहुल गांधी ने लगाए हैं ये आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई राज्यों के चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदान के दौरान धांधली का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर जीरो था. इनमें महिला पुरुष सभी शामिल हैं. ऐसे मतदाताओं के पिता के नाम के कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए थे. कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कुछ नाम दिखाए.

Advertisement

राहुल गांधी ने टीका कुमारी आचार्य नाम की महिला वोटर का उदाहरण वीडियो स्क्रीन पर दिखाया. 35 साल की इस महिला मतदाता के घर का नंबर जीरो है. इनका EPIC नंबर SVF8280943 है. इस महिला के पति का नाम YTDTR है. उन्होंने टेक राज सपकोटा नाम के वोटर का उदारण दिया. 40 साल के इस वोटर के पिता का नाम DFOGADF है. इनके घर का नंबर 0 है. इनका EPIC नंबर SVF8249344 है. दावा किया कि इसी बूथ पर 38 साल की वोटर सरिता देवी के पिता का नाम ITSDLHUG है. उनके घर का नंबर 0 है. ये बूथ नंबर 432 के मतदाता हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि तीन तरह के धांधलियां हैं. या तो घर का पता होता ही है नहीं है, या तो फिर एड्रेस जीरो है, हाउस नंबर जीरो, स्ट्रीट नंबर जीरो, या फिर घर के पते को वैरीफाइड ही नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि ऐसे 40 हजार वोटर हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement