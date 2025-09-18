scorecardresearch
 

Feedback

'ये बम भी फुस्स...', वोट चोरी के राहुल गांधी के नए आरोपों को BJP ने बताया पानी का गुब्बारा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' में मिलीभगत का आरोप लगाया और कर्नाटक व महाराष्ट्र की एक-एक सीट पर फर्जीवाड़े का दावा किया. बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी न कानून समझते हैं न संविधान, जनता उन्हें बार-बार नकार चुकी है.

Advertisement
X
राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार (Photo: Screengrab/X)
राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार (Photo: Screengrab/X)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 'वोट चोरी' को लेकर कई बड़े दावे किए हैं. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी में मदद करने का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने कर्नाटक की अलंद और महाराष्ट्र की राजुरा सीट पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाया है. 

राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. बीजेपी सांसद रिवशंकर प्रसाद ने राहुल की बातों पर गुस्सा जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी है.

वहीं, बीजेपी सांसद डॉ संजय जायसवाल ने राहुल गांधी के खुलासे पर तंज कसते हुए कहा, "राहुल गांधी पढ़ने-लिखने में कमजोर हैं, इसलिए हाइड्रोजन और पानी का फर्क नहीं समझ पाए. सुबह से कांग्रेस ने हवा बना रखी थी." उन्होंने कहा कि यह हाइड्रोन बम नहीं, फुसफुसिया बम भी नहीं बल्कि यह उनके द्वारा फेका हुआ  पानी का गुब्बारा था और वो भी सड़क पर गिर गया. 

सम्बंधित ख़बरें

What is Hydrogen Bomb
जानें- क्या होता है हाइड्रोजन बम... राहुल गांधी वाला नहीं, बिल्कुल असली वाला! 
congress rahul gandhi vote chori controversy
हरियाणा या वाराणसी... राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' से क्या निकलेगा? 
Rahul Gandhi
थोड़ी देर में राहुल फोड़ेंगे 'हाइड्रोजन बम', वोट चोरी के आरोपों से जुड़ा क्या नया खुलासा करेंगे? 
बिहार चुनाव के लिए LJP ने NDA सहयोग को प्राथमिकता बताया (Photo: PTI)
'राहुल गांधी ने मेरे छोटे भाई तेजस्वी को...', चिराग पासवान बोले, नीतीश संग मतभेद के सवाल का भी दिया जवाब 
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया 'वोट चोरी' में मदद करने का आरोप
दो प्रदेश, दो सीटें, 12 हजार वोटों का 'फर्जीवाड़ा'... EC पर राहुल ने फोड़ा नया बम 

'राहुल का बम फुस हो जाएगा...'

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "राहुल गांधी न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, बस संविधान-संविधान करते हैं. राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें. उनके इस लक्षण और आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, प्रधानमंत्री पर हमले करते हैं, देश उनको कभी वोट नहीं देगा."

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार की वजह से हैं, ये पूरा देश जानता है. विपक्ष के नेता होने के नाते कुछ तो सास्कारिक भाषा का प्रयोग करिए. 2014 से बोल रहे हैं कि मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? 

यह भी पढ़ें: 'वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता, आधारहीन हैं आरोप...', राहुल गांधी के बयान पर EC का जवाब

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "राहुल गांधी इस जनता की जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं. जनता उनको फिर जवाब देगी. वो कोई भी बम ला दें, फुस हो जाएगा."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement