'ये बम भी फुस्स...', वोट चोरी के राहुल गांधी के नए आरोपों को BJP ने बताया पानी का गुब्बारा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 'वोट चोरी' को लेकर कई बड़े दावे किए हैं. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी में मदद करने का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने कर्नाटक की अलंद और महाराष्ट्र की राजुरा सीट पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाया है.

राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. बीजेपी सांसद रिवशंकर प्रसाद ने राहुल की बातों पर गुस्सा जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी है.

वहीं, बीजेपी सांसद डॉ संजय जायसवाल ने राहुल गांधी के खुलासे पर तंज कसते हुए कहा, "राहुल गांधी पढ़ने-लिखने में कमजोर हैं, इसलिए हाइड्रोजन और पानी का फर्क नहीं समझ पाए. सुबह से कांग्रेस ने हवा बना रखी थी." उन्होंने कहा कि यह हाइड्रोन बम नहीं, फुसफुसिया बम भी नहीं बल्कि यह उनके द्वारा फेका हुआ पानी का गुब्बारा था और वो भी सड़क पर गिर गया.

'राहुल का बम फुस हो जाएगा...'

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "राहुल गांधी न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, बस संविधान-संविधान करते हैं. राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें. उनके इस लक्षण और आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, प्रधानमंत्री पर हमले करते हैं, देश उनको कभी वोट नहीं देगा."

#WATCH | Patna, Bihar | On allegations made by Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "Does Rahul Gandhi understand the Constitution? He went to the Supreme Court. The Supreme Court issued directions. Did he make a stake? He does not understand the law or… pic.twitter.com/S5CBtpD4Rp — ANI (@ANI) September 18, 2025

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार की वजह से हैं, ये पूरा देश जानता है. विपक्ष के नेता होने के नाते कुछ तो सास्कारिक भाषा का प्रयोग करिए. 2014 से बोल रहे हैं कि मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका?

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "राहुल गांधी इस जनता की जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं. जनता उनको फिर जवाब देगी. वो कोई भी बम ला दें, फुस हो जाएगा."

