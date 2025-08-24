scorecardresearch
 

पंजाब: LPG टैंकर ब्लास्ट में सात लोगों की मौत, 15 लोग झुलसे, होशियारपुर-जालंधर रोड पर हादसा

होशियारपुर-जालंधर रोड पर मंडियाला अड्डा के पास एलपीजी टैंकर और पिकअप वाहन की टक्कर से बड़ा विस्फोट हुआ. हादसे में 7 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की. CM भगवंत मान ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज का ऐलान किया.

पंजाब में एलपीजी टैंकर और पिकअप की टक्कर के बाद हुआ हादसा. (Photo- Screengrab)
पंजाब के होशियारपुर-जालंधर रोड पर मंडियाला अड्डा के पास शनिवार देर रात एक भीषण हादसा हुआ. एलपीजी टैंकर और पिकअप वाहन की टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग झुलसकर घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस ने मृतकों की पहचान सुखजीत सिंह (ड्राइवर), बलवंत राय, धर्मेंद्र वर्मा, मनजीत सिंह, विजय, जसविंदर कौर और आराधना वर्मा के रूप में की है. धर्मेंद्र वर्मा (28) को गंभीर हालत में अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

घायलों में बलवंत सिंह (55), हरबंस लाल (60), अमरजीत कौर (50), सुखजीत कौर, ज्योति, सुमन, गुरमुख सिंह, हरप्रीत कौर, कुसुमा, भगवान दास, लल्ली वर्मा, सीता, अजय, संजय, राघव और पूजा शामिल हैं. इनमें से कुछ को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

होशियारपुर एसपी (इन्वेस्टिगेशन) मुकेश कुमार ने हादसे की पुष्टि की. बुल्लोवाल थाने के SHO सब-इंस्पेक्टर मनिंदर सिंह ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 324(4) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शरारत) के तहत FIR दर्ज की गई है.

मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की. वहीं, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने गहरा शोक जताते हुए कहा, "यह हादसा निर्दोष जिंदगियां छीन ले गया है, मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं."

हादसे के बाद मंडियाला और आसपास के गांवों के लोगों ने मुआवजे और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर तीन घंटे तक धरना दिया और रोड जाम कर दिया. SDM गुरसिमरनजीत कौर के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ.

कांग्रेस ने एक-एक करोड़ के मुआवजे की मांग की

कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह, विधायक ब्रम शंकर जिम्पा, सांसद राज कुमार छब्बेवाल और डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी पीड़ितों से मुलाकात की और कम से कम 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की.

गांव के एक निवासी गुरमुख सिंह ने बताया, "मैं नहा रहा था तभी धमाका हुआ, अचानक आग की लपटों ने हमें घेर लिया। मेरी पत्नी, बेटी और बहू झुलस गईं. मैंने किसी तरह अपने पोते को कंबल में लपेटकर बचाया." पुलिस के अनुसार, हादसा तब हुआ जब टैंकर राम नगर देहा लिंक रोड की ओर मुड़ रहा था और पिकअप वाहन से टकरा गया. इसी टक्कर से जोरदार विस्फोट हुआ.

