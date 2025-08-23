scorecardresearch
 

रेलवे ट्रैक पर मदमस्त हाथी टहलता नजर आया, ट्रेन के सायरन से रहा बेखबर, ऐसे टला बड़ा हादसा

सोशल मीडिया पर एक दिल थाम देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. रेलवे ट्रैक पर मदमस्त चाल में टहलता हाथी अचानक सामने से आती तेज रफ्तार ट्रेन के सामने आ गया. पल भर के लिए माहौल डरावना हो गया, लेकिन लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ने कमाल की सूझबूझ दिखाई.

जब रेलवे ट्रैक पर आया हाथी...(Photos: Parveen Kaswan/X)
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक हाथी रेलवे ट्रेक मदमस्त अंदाज में चला जा रहा है. रेलवे ट्रैक पर अचानक हाथी के आने से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी लेकिन लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की सतर्कता ने बड़े हादसे को होने से बचाया.

आईएफएस ऑफिसर परवीन कसवान ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी रेलवे ट्रैक पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा है. तभी अचानक उसे सामने से आती ट्रेन दिखाई देती है. हाथी एक पल के लिए ठिठकता है और फिर तेजी से चलता हुआ जोर से आवाज निकालता है, जैसे उसने खतरे को भांप लिया हो.

लोको पायलट ने समय रहते खींचा ब्रेक

इसी दौरान ट्रेन भी पास आ जाती है, लेकिन लोको पायलट श्री एस. टोप्पो और असिस्टेंट लोको पायलट श्री एस. हलदार ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दी. ट्रेन अचानक रुक जाती है और हाथी सुरक्षित रूप से ट्रैक से जंगल की ओर वापस लौट जाता है.

परवीन कसवान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि एलपी श्री एस. टोप्पो और एएलपी श्री एस. हलदार सलाम के हकदार हैं. इन्होंने समय रहते ब्रेक लगाया और हाथी की जान बचाई.

देखें वीडियो

 

सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की तारीफ होने लगी. एक यूजर ने लिखा, जब तक इंसान जानवरों की जगह पर अतिक्रमण करता रहेगा, ऐेसे हादसों की आशंका बनी रहेगी. वहीं किसी ने लिखा कि इस घटना ने साबित कर दिया इंसान और जानवर के बीच करुणा और सह-अस्तित्व की कितनी गहरी डोर है.

