UP के पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा... फॉर्च्यूनर-टैंपो की टक्कर में 5 की मौत, 6 घायल

पीलीभीत में जहानाबाद थाना क्षेत्र के विशेन गांव के पास फॉर्च्यूनर और टैंपो की आमने-सामने टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए. हादसे के बाद टैंपो खाई में जा गिरा और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घायलों में बच्चे और महिला शामिल हैं. कार चालक मौके से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

हादसे के बाद टैंपो खाई में जा गिरा.(Photo: Representational)
हादसे के बाद टैंपो खाई में जा गिरा.(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में शनिवार को भीषण सड़क हादसे ने पांच लोगों की जान ले ली. थाना जहानाबाद क्षेत्र के विशेन गांव के पास अमरिया रोड पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार और यात्री टैंपो की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसा इतना जोरदार था कि टैंपो खाई में जा गिरा और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

वहीं, हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक और यात्री को मृत घोषित कर दिया. घायलों में दो बच्चे, एक महिला और तीन पुरुष शामिल हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फॉर्च्यूनर तेज रफ्तार में थी और अचानक सामने से आ रहे टैंपो को टक्कर मार दी.

हादसे में टैंपो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं, फॉर्च्यूनर के एयरबैग खुलने से कार सवार लोग सुरक्षित बच गए. टक्कर के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों के इलाज की व्यवस्था की. फिलहाल आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे से इलाके में शोक की लहर है.

