प्रेग्नेंट बेटी को लोहे की रॉड से पीटकर ले ली जान..., इंटर-कास्ट लव मैरिज के गुस्से में हैवान बना पिता

हुब्बल्ली के इनाम वीरापुरा गांव में गर्भवती महिला को उसी के पिता ने पीट- पीटकर मार डाला. महिला की इंटर-कास्ट लव मैरिज को परिवार ने स्वीकार नहीं किया था. हमले में उसके ससुराल वाले भी घायल हुए. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

पिता ने प्रेग्नेंट बेटी को लोहे की रॉड से पीटकर ले ली जान (Photo: itg)
कर्नाटक के हुब्बल्ली के इनाम वीरापुरा गांव में एक गर्भवती महिला की कथित ऑनर किलिंग ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. महिला मान्या पाटिल को उसके पिता द्वारा लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटकर मार दिया गया. पुलिस के अनुसार, यह जघन्य अपराध महिला की इंटर-कास्ट लव मैरिज को लेकर परिवार की नफरत के चलते किया गया.

घटना रविवार शाम को हुई, जब आरोपी ने कथित रूप से अपनी बेटी पर हमला किया. इस दौरान महिला के ससुराल के लोग बीच-बचाव करने आए, लेकिन उन्हें भी घायल कर दिया गया. घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां रात को उसकी मृत्यु हो गई. जांच में सामने आया कि पीड़िता और उसके पति ने पहले भी परिवार से धमकियों के बाद पुलिस सुरक्षा मांगी थी. प्रशासन के मध्यस्थता प्रयास के बाद कुछ दिन पहले ही दंपत्ति गांव लौटे थे. इसके बावजूद परिवार ने अपने विरोध और नफरत को कायम रखा और यह जानलेवा हमला किया.

हुब्बल्ली रूरल पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पीड़िता का पिता भी शामिल है. पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि अन्य करीबी रिश्तेदार भी इस वारदात में शामिल थे. इस गंभीर अपराध की गहन जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया है. पुलिस ने इस हत्या को स्पष्ट रूप से ‘ऑनर किलिंग’ का मामला बताया है और इसे इंटर-कास्ट विवाह के खिलाफ पारिवारिक विरोध से जोड़कर देख रही है.

स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच पूरी तरह से पारदर्शी और त्वरित की जा रही है, ताकि दोषियों को जल्द न्याय दिलाया जा सके. इस घटना ने समाज में पारिवारिक और जातिगत हिंसा, खासकर महिलाओं और नवविवाहित जोड़ों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

