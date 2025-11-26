scorecardresearch
 

Feedback

SC वर्चुअल मोड में चलेगा? प्रदूषण पर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस बोले- सांस लेने में हो रही दिक्कत

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. AQI कई जगहों पर 350 को पार करचुका है. प्रदूषित हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है. दिल्ली में लगातार 12वें दिन भी हवा की क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई.

Advertisement
X
सीजेाई सूर्यकांत ने दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई (Photo: PTI)
सीजेाई सूर्यकांत ने दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई (Photo: PTI)

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने दिल्ली में लगातार खराब हो रही हवा की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई है. सीजेआई का कहना है कि उन्हें खुद मॉर्निग वॉक पर जाने में सांस लेने में तकलीफ होती है. 

वरिष्ठ एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सीजेआई सूर्यकांत से अनुरोध किया कि अदालत की सुनवाइयों को वर्चुअल मोड में किया जाए. इस पर द्विवेदी ने कहा कि मुझे गंभीर कंजेशन है. मेरे सहयोगी ही दलीलें नोट कर लेंगे.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि हमारे लिए स्थिति वाकई बहुत खराब होती जा रही है. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि उन्हें भी नियमित मॉर्निंग वॉक पर जाने के बाद उन्हें प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Mumbai pollution update air quality index crosses 300
दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी सासों पर गहराया संकट, इतना हुआ AQI 
ash from ethiopian volcano reaches delhi affecting air quality
इथियोपिया वोल्केनो की राख से क्या और जहरीली होगी दिल्ली की हवा? 
Ethiopia Volcano Plume
लाल सागर से दिल्ली तक... इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख की पूरी कहानी  
Delhi as the most polluted (Photo- PTI)
दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित राज्य, चंडीगढ़-हरियाणा की हवा भी खराब, रिपोर्ट में खुलासा 
Delhi AQI, Delhi pollution, pollution, weather, NCR
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर PMO सख्त... अब इन वाहनों पर होगा एक्शन 

सीजेआई ने यह भी कहा कि यदि बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों को वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने पर सहमत होती है, तो अदालत इस पर एक समान नियम बनाने पर विचार कर सकती है. इस दौरान सीजेआई ने वरिष्ठ वकीलों से कहा कि आज शाम संविधान दिवस समारोह में बार अधिकारियों से मुलाकात है. मैं आपके सुझावों को उन्हें बताऊंगा.

Advertisement

इस पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सुझाव दिया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वकीलों को कम से कम यह अनुमति दी जाए कि वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हों.

इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में हवा की खराब गुणवत्ता के मद्देनजर पीएमओ एक्टिव है. इस संबंध में प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि प्रदूषण के स्रोतों पर लगाम कसने के लिए पीएमओ सीधे मॉनिटरिंग कर रहा है. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली और आसपास के कई हिस्सों में एक्यूआई 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया है. CPCB के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार सुबह इंडिया गेट पर एक्यूआई 328, एम्स-सफदरजंग अस्पताल पर 323, आनंद विहार में 402, आईटीओ में 380 दर्ज किया गया. वहीं, नोएडा का AQI 397 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement