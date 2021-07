8 महीने बाद कल वाराणसी जाएंगे PM मोदी, जानें राजनीति के लिहाज से क्यों खास है दौरा?

कोरोना की दूसरी लहर (Coronavirus Second Wave) के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गुरुवार को वाराणसी (Varanasi) दौरे पर रहेंगे. करीब 8 महीने बाद पीएम मोदी (PM Modi) वाराणसी जा रहे हैं. इस दौरान पीएम 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की सौगात भी देंगे. जानकारी के मुताबिक, करीब 5 घंटे तक मोदी (Modi) वाराणसी में ही रहेंगे. पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है.

राजनीति के लिहाज से क्यों खास है ये दौरा?

प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजनीति के लिहाज से भी बेहद खास है. पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने परोक्ष तौर पर होने वाले दो चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बंपर जीत हासिल की. इसके बाद प्रधानमंत्री बनारस को सौगातों की झड़ी लगाने जा रहे हैं.

जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूर्वांचल की 8 में से सिर्फ 4 सीट बीजेपी जीत पाई थी. 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटें निर्दलीयों ने जीती. 2022 के विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) को देखते हुए पूर्वांचल पर खास निगाहें हैं. सारे विरोधी भी पूर्वांचल में अपनी ताकत आजमा रहे हैं. अखिलेश यादव. प्रियंका गांधी और छोटे दल के साथ ओवैसी भी पूर्वांचल को अपना केंद्र बना चुके हैं.

बीजेपी ने पूर्वांचल के अपने सबसे विश्वस्त साझेदार अपना दल को एक बार फिर अपने विश्वास में ले लिया और अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) को मंत्री बनाया लेकिन पूर्वांचल से आने वाले संजय निषाद (Sanjay Nishad) फिलहाल नाखुश हैं. भागीदारी मोर्चा के बैनर तले ओमप्रकाश राजभर भी पूर्वांचल को ही निशाना बना रहे हैं क्योंकि यहां सबसे ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ी जातियां हैं.

बीजेपी के खिलाफ बन रहा गठबंधन भी पूर्वांचल में सबसे ताकतवर दिखता है. ओमप्रकाश राजभर छोटी-छोटी जातियों और छोटे दलों को मिलाकर इसी पूर्वांचल में जोर आजमाइश कर रहे हैं.

Tomorrow, 15th July, I will be in Kashi to inaugurate a wide range of development works worth over Rs. 1500 crore. These works will further ‘Ease of Living’ for the people of Kashi and Poorvanchal. https://t.co/jssVnz5bVa