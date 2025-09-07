संसद परिसर में बीजेपी की दो दिवसीय वर्कशॉप जारी, आखिरी कतार में बैठे दिखे पीएम मोदी

उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से ठीक पहले बीजेपी की दो दिवसीय वर्कशॉप रविवार को संसद परिसर में शुरू हुई. इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी सुधारों के लिए सांसदों की ओर से सम्मानित किया जा सकता है. लेकिन वर्कशॉप के पहले दिन संसद परिसर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. पीएम मोदी ने पहले दिन वर्कशॉप में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन वह आगे की कतारों की बजाय हॉल में सबसे पीछे की कतार में आम कार्यकर्ता की तरह बैठे दिख रहे हैं.

आखिरी कतार में बैठे दिखे पीएम मोदी

बीजेपी की राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने एक्स पर किए एक पोस्ट में वर्कशॉप की कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह पीछे की कतार में बैठकर वर्कशॉप में हिस्सा ले रही हैं. लेकिन उनसे कुछ ही दूरी पर पीछे की कतार में अन्य सांसदों के साथ पीएम मोदी भी बैठे दिख रहे हैं. इस वर्कशॉप की योजना कई दिन पहले ही बना ली गई थी, इसमें पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल होंगे. अब तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पीएम मोदी आम कार्यकर्ता की तरह सबसे पीछे बैठकर मंच से होने वाले संबोधन को ध्यान से सुन रहे हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, के बीच सीधा मुकाबला है. संख्याबल के लिहाज से साफ तौर पर एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है. चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान होना है.

वर्कशॉप में सांसदों के लिए चार सेशन

सूत्रों ने बताया कि वर्कशॉप में बीजेपी सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री को नए जीएसटी स्लैब की घोषणा के लिए सांसदों की तरफ से सम्मानित किए जाने की संभावना है. सरकार का दावा है कि इससे लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को उम्मीद है कि कई वस्तुओं की कीमतों में गिरावट को लेकर लोगों में सकारात्मक भावना आएगी, जिससे उन्हें नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव में बढ़त की उम्मीद है.

बीजेपी की वर्कशॉप में कई सेशन शामिल हैं, जिनमें पार्टी के इतिहास और विकास के साथ-साथ सांसदों के लिए कार्यकुशलता बढ़ाने के गुर भी शामिल हैं. इस वर्कशॉप में सांसदों के लिए चार सेशन होंगे, पहला सत्र आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग और युवा शक्ति एवं रोज़गार पर होगा. दूसरा सत्र सांसदों की ओर से सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल को लेकर होगा. तीसरा सत्र सांसदों की स्थायी समिति के समूहों पर चर्चा को लेकर होगा. चौथे सत्र में सागरीय क्षेत्र, लेफ्ट विंग क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में चर्चा पर आधारित होगा.

पीएम सूर्य घर योजना, टीबी मुक्त भारत, सांसद खेल, टिफ़िन बैठक और संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता के इनोवेशन को लेकर भी वर्कशॉप में चर्चा होगी. सोमवार को सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी.

