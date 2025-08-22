scorecardresearch
 

गया जी में PM मोदी के कार्यक्रम में दिखे RJD के दो विधायक, बिहार में 'पाला बदलने' की अटकलें तेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोधगया दौरे के दौरान, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दो विधायक उनके मंच पर नजर आए. नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर का पीएम के साथ मंच साझा करना अब चर्चा का विषय बन गया है.

आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर (Photo: ITG)
चुनावी साल में बिहार की राजनीति में पाला बदलने का खेल तेज हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे के दौरान उस वक्त सियासी हलचल मच गई जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दो विधायक मंच पर दिखाई दिए.

नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर पीएम मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के सभी बड़े नेता भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन चर्चा का असली विषय इन दो बागी विधायकों की मौजूदगी रही.

विभा देवी, आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. राजबल्लभ यादव हाल ही में POCSO केस में उम्रकैद की सजा से बरी हुए हैं. उनके बरी होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि विभा देवी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं. अब पीएम मोदी के मंच पर उनकी मौजूदगी ने इन अटकलों को और मजबूती दे दी है.

यह भी पढ़ें: 'भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, उसकी कुर्सी भी जाएगी...' गिरफ्तार PM-CM को हटाने वाले बिल के समर्थन में PM मोदी क्या-क्या बोले?

वहीं, प्रकाश वीर, जो 2020 में रजौली से आरजेडी की टिकट पर विधायक बने थे, लंबे समय से पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं. तेजस्वी यादव के नवादा दौरे के दौरान भी उनका टिकट कटने की चर्चा तेज थी. अब बीजेपी के मंच पर उनकी मौजूदगी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वह भी जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं.

 

