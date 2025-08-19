अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक गतिरोध के बीच चीनी सरकार ने भारत को बड़ी राहत दी है. चीन ने Rare Earth, फर्टिलाइजर और टनल बोरिंग मशीनों पर लगाए गए एक्सपोर्ट कर्ब्स को हटा दिया है और इनका एक्सपोर्ट शुरू कर चुका है.
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तीनों ही मांगे तब की गई थीं, जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी. दो दिन के भारत यात्रा पर आए चीनी विदेशी मंत्री ने सोमवार को जयशंकर को आश्वासन दिया कि चीन ने इन वस्तुओं के संबंध में भारतीय एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है.
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि भारत के लिए इनकी शिपमेंट पहले ही शुरू हो चुकी है और अब चीनी विदेश मंत्री ने भी यह स्पष्ट कर दिया है.
गौरतलब है कि ट्रंप टैरिफ (Trump Tariff) के ऐलान के बाद चीन ने दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी. वहीं बाद में रबी सीजन में स्पेशल फर्टिलाइजर की सप्लाई भी रोक दी थी, जिसके बाद से इसकी सप्लाई शुरू होने के लिए प्रयास किए जा रहे थे. अब दोनों विदेश मंत्रियों के मुलाकात के बाद चीन ने इनकी सप्लाई शुरू कर दी है.
ऑटो इंडस्ट्रीज ने जताई थी चिंता
ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों ने दुर्लभ मृदा चुम्बकों और खनिजों पर चीनी प्रतिबंधों को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की थीं, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था. ये फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा कारणों से लिए गए थे.
क्या है रेयर अर्थ मिनरल्स?
रेयर अर्थ मिनरल्स 17 तत्वों का एक समूह है, जिनमें से 15 लैंथेनाइड्स हैं और इसके अलावा स्कैंडियम और येट्रियम भी शामिल हैं. यह ऐसे चुम्बकीय तत्व हैं, जिनका उपयोग कार, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों में होता है. इसके बिना प्रोडक्शन कर पाना मुश्किल होता है. चीन रेयर अर्थ का 65 फीसदी उत्पादन करता है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर 90 फीसदी कंट्रोल करता है. जिस कारण रेयर अर्थ का लगभग पूरा कंट्रोल चीन के पास है.
बिगड़ रहे भारत-अमेरिका के बीच रिश्ते?
पिछले महीने वांग और जयशंकर ने दो बार मुलाकात की थी. दोनों देश निर्माण उपायों से लेकर अब आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने तक संबंधों में समान्य स्थिति बहाल करने पर सहमत हुए हैं. वहीं दूसरी ओर, भारत की अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते बिगड़ रहे हैं. ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ के अलावा 25 प्रतिशत का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क लगाने का ऐलान किया है, जो 27 अगस्त से लागू होने वाला है.