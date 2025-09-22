scorecardresearch
 

आज अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर PM मोदी, 5100 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह त्रिपुरा में में जहां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के पुनर्विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे वहीं अरुणाचल में भी कई विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. (Photo: X/@PIB)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. इस दौरान वे न सिर्फ बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का भी उद्घाटन करेंगे.

ईटानगर में प्रधानमंत्री 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे. इनमें 3,700 करोड़ रुपये की दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं – हीओ (240 मेगावाट) और तातो-I (186 मेगावाट). इनसे क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखेंगे. समुद्र तल से 9,820 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला यह सेंटर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सांस्कृतिक उत्सवों का केंद्र बनेगा. लगभग 1,500 प्रतिनिधियों को समायोजित करने की क्षमता वाला यह भवन पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी गति देगा.

इसके अलावा, 1,290 करोड़ रुपये की लागत वाली कई परियोजनाएं भी शुरू होंगी, जिनसे कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय रोजगार में सुधार होगा.

त्रिपुरा में माताबाड़ी का नया रूप

दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री त्रिपुरा जाएंगे और गोमती जिले के उदयपुर में स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के पुनर्विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे. ‘प्रसाद योजना’ के तहत तैयार की गई इस परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं.

परिसर को कछुए के आकार में विकसित किया गया है, जिसमें नए रास्ते, पुनर्निर्मित प्रवेश द्वार, जल निकासी व्यवस्था, ध्यान कक्ष, स्टॉल, अतिथि गृह और एक आधुनिक तीन मंजिला परिसर शामिल है. यह परियोजना न केवल आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा करेगी. प्रधानमंत्री का यह दौरा पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक मजबूती के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है.

