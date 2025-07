'कांग्रेस ने अपने ही कुछ सांसदों पर पाबंदी लगाई...', PM मोदी ने की टिप्पणी तो मुस्कुराते दिखे शशि थरूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि वह अपने कुछ सांसदों को इस मुद्दे पर बोलने नहीं दे रही है. पीएम मोदी का इशारा शशि थरूर और मनीष तिवारी की तरफ था. मनीष तिवारी और शशि थरूर दोनों ही उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद को समर्थन देने के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा पर गए थे.

संसद के निचले सदन में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भले ही हमारे दिल पार्टी हित में एक साथ न हों, लेकिन राष्ट्र हित में एक साथ होने चाहिए. देश में अब एक सिंदूरी भावना है, जो हमने तब देखी जब हमारे प्रतिनिधि दुनिया को भारत का पक्ष बताने गए. मैं उन सभी को बधाई देता हूं. हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता भी इससे नाखुश हैं. कुछ को तो सदन में बोलने से भी रोका गया है.' पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर शशि थरूर मंद-मंद मुस्कुराते दिखे.

केरल के तिरुवनंतपुरम से तीन बार के सांसद थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार के समर्थन में मुखर रहे हैं. वहीं, पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की आलोचना करने से परहेज किया है. हालांकि, यह कांग्रेस नेतृत्व को रास नहीं आया और लोकसभा में बहस के लिए कांग्रेस के वक्ताओं की सूची में इन दोनों सांसदों का नाम नहीं था.

