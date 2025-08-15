'भारत में बने फाइटर जेट के इंजन...', लाल किले से PM मोदी ने दिया 'मेड इन इंडिया' का नया टागरेट

जश्न-ए-आज़ादी के मौक़े पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश के अंदर फाइटर जेट्स बनने से जुड़ी बात कही. उन्होंने भारत के लिए स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन विकसित करने की जरूरत पर ज़ोर दिया और इसे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.

79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए रक्षा निर्माण में अपने प्रयासों में तेज़ी लानी चाहिए."

नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों से, मेरे टैलेंट यूथ से, मेरे इंजीनियर्स से और सरकार के हर विभाग से भी आह्वान है कि हमारे अपने Made In India फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा ही होना चाहिए."

'देखते ही देखते दुनिया बदल देंगे...'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत के नागरिकों के पसीने बनी हुई वो चीजें, जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भता को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे और उसी का उपयोग करेंगे. अगर ये हमारा सामूहिक संकल्प होगा, तो हम देखते ही देखते दुनिया बदल देंगे."

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि मैं छोटे व्यापारियों से गुजारिश करता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी है. मैं चाहता हूं कि देश में ऐसे व्यापारी आगे आएं, जहां पर स्वदेशी माल का बोर्ड लगा हो. हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं मजबूती के साथ उपयोग करेंगे. ये हमारा मंत्र होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: आज ही से लागू होगी नौजवानों के लिए एक लाख करोड़ की रोजगार योजना, लाल किले से PM मोदी का ऐलान

'नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा...'

पीएम मोदी ने कहा कि आज IT का युग है, डेटा की ताकत है. क्या समय की मांग नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सारी चीजें हमारी अपनी हों. जिन पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो.

उन्होंने आगे कहा कि आने वाला युग EV का है, क्या EV बैट्री हम नहीं बनाएंगे, हम निर्भर रहेंगे? सोलर पैनल्स की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, वो हमारी होनी चाहिए. मैं ये कहने की हिम्मत इसलिए करता हूं, क्योंकि मुझे देश के नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है.

---- समाप्त ----