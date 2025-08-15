scorecardresearch
 

आज ही से लागू होगी नौजवानों के लिए एक लाख करोड़ की रोजगार योजना, लाल किले से PM मोदी का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त को लाल किले से युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. उन्‍होंने देश के नौजवानों के लिए एक लाख करोड़ की योजना की शुरुआत की है. उन्‍होंने कहा कि प्राइवेट सेक्‍टर में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे.

Advertisement
X
लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: Video Grab)
लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: Video Grab)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त को लाल किले से युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. उन्‍होंने देश के नौजवानों के लिए एक लाख करोड़ की योजना की शुरुआत की है. यह प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के नाम से शुरू की गई है. इस योजना के तहत करीब 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगा. साथ ही प्राइवेट सेक्‍टर में पहली नौकरी करने वाले लोगों को 15000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को नौकरियों के नए-नए अवसर मिलेंगे. उन्‍होंने कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं काम कर रही हैं. महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है, जो आज लाखों महिलाओं को मदद कर रही है. 

15 अगस्‍त स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि गरीबी क्या होती है? मैं जानता हूं. इसलिए मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए. सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए. उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकार एक्टिव हो. इस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

लाल क़िले की प्राचीर से PM मोदी की स्पीच
'भारत में बने फाइटर जेट के इंजन...', लाल किले से PM मोदी ने दिया 'मेड इन इंडिया' का नया टागरेट 
Modi on GST
'कम होगी महंगाई, घटेंगी GST की दरें... इस दिवाली मिलेगा बड़ा तोहफा' PM मोदी का बड़ा ऐलान 
'सिंधु के जल पर सिर्फ हिंदुस्तान-उसके किसानों का अधिकार', PM मोदी की दो टूक 
PM Modi
'न्यूक्लियर धमकियों को हम सहने वाले नहीं...', PAK की गीदड़भभकियों पर लाल किले से जवाब 
A New Leap Towards Self-Reliance: India in Defense and Semiconductors
'आत्म सम्मान की कसौटी आत्मनिर्भरता है', 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोले PM 

दिवाली पर नया जीएसटी रिफॉर्म

प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई योजना PM Swanidhi Yojana का भी जिक्र किया. लाल किले से बोलते हुए पीएम ने कहा कि हम दिवाली के मौके पर नई GST रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं. जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी, जिससे लोगों के लिए टैक्स कम होगा, जो काफी आसान भी होगा. 

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement