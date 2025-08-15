आज ही से लागू होगी नौजवानों के लिए एक लाख करोड़ की रोजगार योजना, लाल किले से PM मोदी का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त को लाल किले से युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. उन्‍होंने देश के नौजवानों के लिए एक लाख करोड़ की योजना की शुरुआत की है. यह प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के नाम से शुरू की गई है. इस योजना के तहत करीब 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगा. साथ ही प्राइवेट सेक्‍टर में पहली नौकरी करने वाले लोगों को 15000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को नौकरियों के नए-नए अवसर मिलेंगे. उन्‍होंने कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं काम कर रही हैं. महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है, जो आज लाखों महिलाओं को मदद कर रही है.

15 अगस्‍त स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि गरीबी क्या होती है? मैं जानता हूं. इसलिए मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए. सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए. उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकार एक्टिव हो. इस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं.

दिवाली पर नया जीएसटी रिफॉर्म

प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई योजना PM Swanidhi Yojana का भी जिक्र किया. लाल किले से बोलते हुए पीएम ने कहा कि हम दिवाली के मौके पर नई GST रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं. जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी, जिससे लोगों के लिए टैक्स कम होगा, जो काफी आसान भी होगा.

