scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Independence Day 2025 Live: 79वां स्वतंत्रता दिवस आज, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'नया भारत' थीम पर देश को करेंगे संबोधित

aajtak.in | नई दिल्ली | 15 अगस्त 2025, 5:24 AM IST

भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इस साल का स्वतंत्रता दिवस समारोह खास है और इसका विषय 'नया भारत' रखा गया है. समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न भी मनाया जाएगा.

लगातार 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे पीएम नरेंद्र मोदी (File Photo: PTI) लगातार 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे पीएम नरेंद्र मोदी (File Photo: PTI)

Independence Day 2025 LIVE: भारत को आजाद हुए 79 साल हो गए हैं. 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से देश को आजादी मिली थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वें साल राष्ट्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री सुबह करीब 7:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इसके बाद अपना भाषण देंगे. नरेंद्र मोदी के नाम लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2024 में 98 मिनट तक भाषण दिया था.

पीएम मोदी अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर जोर दे सकते हैं. 

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. कुल 11,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं. ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स रखे गए हैं. सुरक्षा के लिए कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. इस साल स्वतंत्रता दिवस का थीम 'नया भारत' रखा गया है.

5:24 AM (29 मिनट पहले)

Independence Day 2025 Live: वाहनों की चेकिंग कर रहे दिल्ली पुलिस

Posted by :- Anurag

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश-दुनिया के वीवीआईपी लोग शामिल होने वाले हैं. समारोह की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए हैं. दिल्ली में अलग-अलग इलाकों से दाखिल होने वाले वाहनों की कड़ी चेकिंग की हो रही है.


 

5:10 AM (42 मिनट पहले)

दिल्ली पुलिस की एजवाइजरी

Posted by :- Anurag

दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एजवाइजरी जारी की है. आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले और उसके आसपास के इलाके में लागू रहेंगे. कई सड़कें बंद रहेंगी और बस मार्गों को बदला गया है, ताकि यातायात सुचारू रहे और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.


 

5:01 AM (51 मिनट पहले)

Swatantrata Diwas Live: पीएम मोदी 12वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को करेंगे संबोधित

Posted by :- Anurag

79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. हर साल की तरह, इस बार भी प्रधानमंत्री का भाषण देश के सामने एक नई दिशा, नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आएगा. इस बार की थीम 'नया भारत' है. ये 12वीं बार होगा कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

इस साल का स्वतंत्रता दिवस बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इस बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में ग्यारह अग्निवीर भी शामिल होंगे. स्पेशल गेस्ट के तौर पर देशभर से 85 ग्राम सरपंचों को आमंत्रित किया गया है. 

लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह करेंगे. दिल्ली के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) प्रधानमंत्री को सलामी मंच तक ले जाएंगे.
 

Advertisement
Advertisement