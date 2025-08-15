Independence Day 2025 Live: 79वां स्वतंत्रता दिवस आज, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'नया भारत' थीम पर देश को करेंगे संबोधित

Independence Day 2025 LIVE: भारत को आजाद हुए 79 साल हो गए हैं. 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से देश को आजादी मिली थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वें साल राष्ट्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री सुबह करीब 7:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इसके बाद अपना भाषण देंगे. नरेंद्र मोदी के नाम लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2024 में 98 मिनट तक भाषण दिया था.

पीएम मोदी अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर जोर दे सकते हैं.

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. कुल 11,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं. ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स रखे गए हैं. सुरक्षा के लिए कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. इस साल स्वतंत्रता दिवस का थीम 'नया भारत' रखा गया है.