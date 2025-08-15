'कम होगी महंगाई, घटेंगी GST की दरें... इस दिवाली मिलेगा बड़ा तोहफा' PM मोदी का बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बार दिवाली में लोगों को डबल दिवाली का गिफ्ट मिलेगा. प्रधानंमंत्री ने कहा, पिछले 8 साल में हमने जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया. पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया.

पीएम मोदी ने कहा, ' हमने टैक्स की व्यवस्था सरल की. पिछले आठ वर्षों में हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है और देश भर में कर का बोझ कम किया है. हम अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म ला रहे हैं.'

पीएम मोदी ने कहा, ' 8 साल बाद समय की मांग है कि उसका रिव्यू किया जाए जिसके बाद हमने एक हाइ पावर रिव्यू कमेटी बनाई और रिव्यू शुरू किया. राज्यों से भी विचार-विमर्श किया. हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं. ये दीवाली के लिए अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे. सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे. हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी. उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नया बल मिलने वाला है.'

